صحة بني سويف: ضبط مصنع حلويات ومثلجات «بدون ترخيص» والتحفظ على أكثر من 150 كجم غير صالحة للاستهلاك

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة خيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على صحة المواطنين وسلامة الأغذية .



جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية الصحة الذي عرضه د.هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ، بشأن الحملات الرقابية على المنتجات الغذائية التي يتم تنفيذها بدائرة المحافظة، حيث نفذت إدارة الطب الوقائي تحت إشراف د.أمنية أحمد حسن، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية وفريق العمل بإدارة بني سويف، حملة مسائية مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق مركز بني سويف.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات وبسكويت يدار بدون ترخيص ومخالفًا للاشتراطات الصحية، حيث تم العثور بداخله على 120 كجم من البسكويت المحشو بالشوكولاتة والبسكويت السادة غير صالحة للاستهلاك، و8 عبوات من ألوان غذائية منتهية الصلاحية، و2 كرتونة من بديل زبدة الكاكاو بوزن 30 كجم بدون بيانات، بالإضافة إلى جركن يحتوي على 10 لترات من لون كراميل سائل به شوائب، وجركن آخر يحتوي على 10 لتر زيت طعام غير مدون عليه بيانات وتظهر عليه علامات التلف.

حيث بلغ إجمالي المضبوطات 150 كجم و20 لترًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بمشاركة فريق الحملة: روماني رأفت مراقب أول أغذية بإدارة بني سويف، وعلي حسن، ومصطفى طه مفتشي الأغذية.