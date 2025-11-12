قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
رابط رسمي.. موعد التقديم في طرح 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية
كله من عند الله.. خالد الجندي: احذروا شرك النفس وانسبوا النعمة إلى المُنعم
وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز صادرات التكنولوجيا وجذب الاستثمارات
وزيرا الخارجية المصري والتركي يشاركان في اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بأنقرة
سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية القطامية لجلسة 27 يناير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بشأن الحلول لشكاوى المواطنين

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات  والتكليفات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بحث شكوى سيدة من مركز ناصر،تتضرر من عدم تمكنها من استخراج شهادة ميلاد لمولودها البالغ من العمر 5سنوات، نظراً لعدم تحديد نوع الجنين عند الولادة، في الوقت الذي يعاني فيه الطفل من مشكلة صحية تتمثل في توقف الكلى اليمنى نتيجة ضمور كامل، ويحتاج إلى إجراء جراحة دقيقة بمستشفى أبو الريش،حيث يتعذر دخوله المستشفى أو استخراج بطاقة تأمين صحي دون شهادة ميلاد.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أفادت مديرية الصحة أنه تم عمل تحليل كروموسومات لتحديد النوع بأحد المعامل المختصة، وإجراء فحص سونار لتحديد وجود الأعضاء الداخلية وإعداد تقرير طبي وعقب قرار اللجنة المختصة  يتم العرض على لجنة التسنين لاستكمال إجراءات استخراج شهادة الميلاد، وبشأن الجراحة تم التواصل مع المستشفي الجامعي لاتخاذ اللازم، فيما تم صرف مساعدة مالية من المحافظة.

وفيما يخص طلب جمعية تنمية المجتمع بقرية باها،بشأن تغطية جزء من ترعة "بليفيا/ باها" بطول 300 متر،أفادت مديرية الري أنه حفاظًا على وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، فإنه لايمكن تغطية هذا الجزء من الناحية الفنية، طبقا للمنشور الوزاري رقم 4لسنة 2017 الخاص بمعايير التغطيات، مؤكدةً أنه يتم تطهير الترعة بصفة مستمرة.

وبالنسبة لطلب مقدم من أحد المواطنين المقيمين بعزبة الشركة بمدينة بني سويف، يلتمس إدراج شارع العربي المتفرع من شارع البشري ضمن خطة الرصف، نظراً لسوء حالته وصعوبة المرور به، أفادت مديرية النقل والطرق أن الشارع ضيق ويصعب دخول معدات الرصف إليه، وسيتم وضعه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 على أن يتم رفع كفاءة الشارع بالبلاط المتداخل كحل بديل يتوافق مع الوضع الهندسي للشارع.

وفيما يتعلق  بشكوى سيدة من مركز ببا، والتي طلبت توفير علاج شهري لابنها الذي يعاني من قصر القامة ومشكلات بالعظام، أفاد مسؤولو التأمين الصحي بأنه تم إدراج الحالة ضمن المبادرة الرئاسية للأنيميا والتقزم، لضمان استقرار الحالة الصحية للطفل.

بني سويف الفشن اهناسيا

