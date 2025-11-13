التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية.. تموين بني سويف يحرر أكثر من 270 محضرا لمخالفات بالأسواق والمستودعات والأنشطة التجارية

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية و استمرار جهود الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق وكافة الأنشطة التجارية .

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي الذي قدمه الأستاذ محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، عن جهود المديرية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة والدمغة والموازين، حيث أسفرت الحملات التموينية المكثفة عن تحرير عدد من المحاضر والجنح في مجالات متعددة، تأكيدًا لاستمرار الجهود الرقابية في متابعة الأسواق والأنشطة التموينية.

وتضمن التقرير أنه في مجال الرقابة على "المخابز البلدية"، تم تحرير 182مخافة متنوعة، شملت: 53 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و29 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و33 مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد تشغيل، و27 مخالفة لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و20 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و8 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ومخالفة لعدم وجود ميزان معتمد، بالإضافة إلى 8 مخالفات للتصرف في حصة الدقيق المدعم بكمية بلغت (50) جوال دقيق بغرض التربح غير المشروع، كما تم تحرير 3 مخالفات لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء بكمية 17 جوال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي مجال "البدّالين التموينيين" تم صرف المقررات التموينية للبدالين التموينين بنسبة ٥٠% لشهر نوفمبر الجاري من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار، فيما تم تحرير 21 محضرًا في هذا القطاع. وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الحصول على شهادات صحية، وعدم الاحتفاظ بسجلات الزيارات، والغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين. كما تم ضبط عدد من مخالفات التصرف في السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء، شملت مخالفتين لمشروع "عربيتي"، ومخالفة لتصرف في 173 عبوة مكرونة تموينية، ومخالفة لتصرف في (41) عبوة زيت طعام تمويني، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وفي مجال "الأسواق العامة والأنشطة التجارية"، تم تحرير 4 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط كميات متنوعة تضمنت 156عبوة عصائر و100 قطعة حلوى أطفال و20 كجم ألبان وطن أعلاف مجهولة المصدر، كما تم ضبط سيارة محملة بكمية طن زيوت طعام مجهولة المصدر، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مجال مواجهة الغش التجاري، تم ضبط والتحفظ على 31 عبوة خضار مجمد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و50عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة والعرض على النيابة العامة للتصرف.

فيما تم تحرير 4محاضر ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة لحيازتهم سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة داخل البلاد بطرق غير شرعية وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة لميزانية الدولة، وتم ضبط والتحفظ على 696 علبة سجائر أجنبية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، كما تم تحرير 5محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم ضبط والتحفظ على 50كجم، بالإضافة إلى تحرير 3محاضر ضد مسئولين عن أنشطة تجارية لبدء وممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

وفي إطار متابعة الالتزام بعرض الأسعار، تم تحرير 18محضرًا ضد أصحاب محلات سلع غذائية وغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، و37 محضرًا لعدم استخراج شهادات صحية سارية، تفيد الخلو من الأمراض المعدية للعاملين في الأنشطة الغذائية، وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بتجميع مواد بترولية دون ترخيص، وتم التحفظ على 1000 لتر سولار مدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، إلى جانب محضرًا لغلق مستودع بوتاجاز أثناء ساعات العمل الرسمية، و3محاضر لمستودعات أخرى لعدم الإعلان عن أسعار الاستبدال والبيانات الأساسية.