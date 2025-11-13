قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نجاح قسم النساء بجامعة بني سويف في إجراء جراحة لتحديد ورم خبيث بالرحم

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح قسم النساء والتوليد بمستشفيات جامعة بني سويف  إجراء عملية جراحية كبرى لتحديد مرحلة ورم خبيث ببطانة الرحم (Surgical Staging)، تضمنت استئصالاً كليًا للرحم والمبيضين والغدد الليمفاوية بالحوض، وذلك في الجهود المستمرة التي تبذلها المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات  الجامعة لخدمة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وإشراف الدكتور إيمان زين العابدين رئيس القسم.
 

وأكد رئيس جامعة بني سويف ، أن هذه النجاحات المتتالية تأتي امتدادًا لسلسلة من الإنجازات الطبية التي تشهدها مستشفيات جامعة بني سويف في مجالات متعددة، من بينها جراحات المناظير المتقدمة وبرامج الحقن المجهري والإخصاب المساعد، وذلك لخدمة المرضى في محافظة بني سويف والمناطق المجاورة، وتقديم رعاية طبية مجانية متميزة دون عناء السفر أو تحمّل التكاليف الباهظة في المستشفيات الأخرى، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم  لتوفير أحدث التقنيات الطبية والجراحية داخل المستشفى الجامعي، دعمًا لخطة الدولة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوطين الخدمات الطبية المتخصصة في الصعيد.


وأشار الدكتور هاني حامد  إلى أن مستشفيات جامعة بني سويف تشهد طفرة حقيقية في جميع التخصصات الطبية، مؤكدًا أن ما تحقق في قسم النساء والتوليد هو نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والتكامل بين الفرق الطبية لخدمة أبناء المحافظة، موجهاً الشكر والتقدير إلى الأساتذة والزملاء الأطباء وفريق التمريض لما قدموه من جهد وتعاون مخلص أسهم في تحقيق هذا النجاح.


وأوضح الدكتور عماد البنا أن الفريق الطبي مكون من الدكتور سيد محمد سيد عبد الجيد والدكتور وليد الأمين والدكتور  محمد رجب والدكتور احمد فؤاد ، والدكتورة   منة الله طارق وفريق تخدير مكون من الدكتورة مي سمير ، والدكتورة  شهد محمد ومن فريق التمريض  رضوى سعد الدين ،   رحاب محروس، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية لانطلاقة كبرى في مجال جراحات أورام النساء بمستشفيات جامعة بني سويف.

بني سويف جامعة بني سويف مستشفي بني سويف

