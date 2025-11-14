أخبار بني سويف| استضافة 42 سائحا من ألمانيا.. انطلاق دوري كأس المحافظ.. والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية.. تموين بني سويف يحرر أكثر من 270 محضرا لمخالفات بالأسواق والمستودعات والأنشطة التجارية

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية و استمرار جهود الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق وكافة الأنشطة التجارية .

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي الذي قدمه الأستاذ محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، عن جهود المديرية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة والدمغة والموازين، حيث أسفرت الحملات التموينية المكثفة عن تحرير عدد من المحاضر والجنح في مجالات متعددة، تأكيدًا لاستمرار الجهود الرقابية في متابعة الأسواق والأنشطة التموينية.

انطلاق دوري كأس محافظ بني سويف لكرة القدم بمشاركة 16 فريقاً

تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ،انطلقت"أمس "منافسات النسخة 37 من دورى " كاس السيد المحافظ" ، والتي تنظمها إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، لموسم 2025/2026، وذلك ، لدعم الرياضة المجتمعية وتعزيز روح المنافسة بين شباب المحافظة.

بني سويف تستضيف فوجاُ سياحيا من 42 ألمانياً في جولة على الكورنيش



تواصل محافظة بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول وقارات العالم ، ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من محافظ بني سويف"د. محمد هاني غنيم" ،حيث وصل "مساء أمس" فوجا سياحيا ألمانيًا قوامه 42 سائحًا على متن الباخرة " رويال فيجن"، وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة

وتضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.