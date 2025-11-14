تموين بني سويف يحرر 33 محضرا لمخالفات بالمخابز في ناصر والواسطى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الرقابة على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومنافذ بيع المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير مرخصة منها، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وكذلك تشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية"والذي تضمن القيام بحملة تموينية بمركز ناصر في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متفاوتة شملت تصرف في جزء من الحصة ، إنتاج خبز غير مُطابق ، عدم إعطاء بون صرف للمواطن، فيما تم التحفظ على 10 شكاير دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ، وذلك تحت إشراف وكيل المديرية أحمد عنتر وفي حضور مدير تموين ناصر :محمد عبد العال جاد الرب ، وإيهاب شُعيب مفتش الإدارة ، وبالتنسيق مع المكتب الفني للمديرية

وفي حملة مماثلة بمركز الواسطى _تحت إشراف أحمد حسنى مدير التجارة الداخلية وبالاشتراك مع الرقابة التموينية بقيادة عماد ناجي _ تم المرور على عدد من المخابز البلدية، والتي أسفرت عن تحرير 23 محضرا لمخالفات متنوعة شملت (2 للتصرف في دقيق مدعم ، 3 نقص وزن ، 5 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، 2 عدم نظافة أدوات العجن، 6 عدم إعطاء صرف بون ، 3 عدم الاحتفاظ بسجلات المخابز ، و2 لإنتاج خبز غير مطابق وعدم الاحتفاظ بميزان حساس) وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية