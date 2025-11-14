قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
لو سألتك أنت مصري .. نانسي عجرم تتحدث عن بدايتها وغنائها بالقاهرة
بهدفين نظيفين.. منتخب مصر تحت الـ 17عاما يتأخر أمام سويسرا بالشوط الأول
هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي
حزب المصريين: العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تضرب بأعماقها في جذور التاريخ
سبب وفـاة اللاعب محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق
الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب
حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب كأس العرب لودية الجزائر
إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة
التحقيقات مستمرة.. الأوقاف: العثور على شاب متوفى داخل مصلى بنقادة في أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يحرر 33 محضرا لمخالفات بالمخابز في ناصر والواسطى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الرقابة على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومنافذ بيع المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير مرخصة منها، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وكذلك تشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية"والذي تضمن القيام بحملة تموينية بمركز ناصر في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متفاوتة شملت تصرف في جزء من الحصة ، إنتاج خبز غير مُطابق ، عدم إعطاء بون صرف للمواطن، فيما تم التحفظ على 10 شكاير دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ، وذلك تحت إشراف وكيل المديرية أحمد عنتر وفي حضور مدير تموين ناصر :محمد عبد العال جاد الرب ، وإيهاب شُعيب مفتش الإدارة ، وبالتنسيق مع المكتب الفني للمديرية

وفي حملة مماثلة بمركز الواسطى _تحت إشراف أحمد حسنى مدير التجارة الداخلية وبالاشتراك مع الرقابة التموينية بقيادة عماد ناجي _ تم المرور على عدد من المخابز البلدية، والتي أسفرت عن تحرير 23 محضرا لمخالفات متنوعة شملت (2 للتصرف في دقيق مدعم ، 3 نقص وزن ، 5 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، 2 عدم نظافة أدوات العجن، 6 عدم إعطاء صرف بون ، 3 عدم الاحتفاظ بسجلات المخابز ، و2 لإنتاج خبز غير مطابق وعدم الاحتفاظ بميزان حساس) وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية

بني سويف محافظ بني سويف تموين بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

ترشيحاتنا

محمود عبد السميع

محمود عبد السميع: كنت أول سينمائي يزور الجبهة في حرب الاستنزاف

ندوة محمود عبد السميع

محمود عبد السميع: لم أكن المرشح الأول لفيلم التعويذة

ندوة محمود عبد السميع

محمود عبد السميع: رأفت الميهي كان ينوي تقديم فيلم عن القضية الفلسطينية

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد