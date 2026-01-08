قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| المواعيد
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
بتكلفة 129 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تعلن مفاجأة لسكان 3 محافظات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بطارية بسعة 10,080 مللي أمبير تدعم إطلاق الهاتف الذكي الجديد Honor Power 2

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Honor Power 2 ، وهو هاتف قوي ببطارية ضخمة سعتها 10000 مللي أمبير، متوفر الآن بسعر يبدأ من 499 دولارًا أمريكيًا على أحدى المواقع الألكترونية 

يعد الهاتف خيار مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن عمر بطارية طويل، وأداء قوي، وميزات  بسعر مناسب 

هاتف Honor Power 2


العرض والتصميم

يأتي هاتف Honor Power 2 بشاشة LTPS AMOLED مقاس 6.79 بوصة توفر صورًا فائقة الوضوح وحركة سلسة بفضل معدل تحديثها البالغ 120 هرتز. تدعم الشاشة تقنية HDR10+ / HDR Vivid، وتصل ذروة سطوعها إلى 8000 شمعة، مما يجعل المشاهدة مريحة حتى في ضوء الشمس الساطع. كما يُسهم نظام التعتيم PWM بتردد 3840 هرتز في تقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام المطول.
يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8500 Elite ثماني النواة بتردد يصل إلى 3.4 جيجاهرتز. وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، يوفر أداءً سريعًا وسلسًا للتطبيقات والألعاب وتعدد المهام.

 يتوفر الهاتف بسعتي تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة للصور والفيديوهات والملفات. 

يوفر نظام التشغيل Honor MagicOS واجهة استخدام سلسة تعتمد على الإيماءات لتجربة استخدام يومية مريحة.
يتميز هاتف Honor Power 2 بكاميرا خلفية مزدوجة، تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصور (OIS) لالتقاط صور ثابتة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل لتصوير مشاهد أوسع. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 16 ميجابكسل، وتتيح إجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بسهولة.

البطارية والشحن
 

يُزوّد ​​الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 10080 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط لإعادة شحنها بسرعة. كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 27 واط لتشغيل أجهزة أخرى عند الحاجة.

يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس (5G) وتقنية واي فاي 6، ويتميز ببصمة إصبع مدمجة في الشاشة لفتح آمن وسهل. بشكل عام، صُمم هاتف Honor Power 2 خصيصًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى بطارية تدوم طويلًا، وأداء سلس، وشاشة ساطعة.

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل الفنية الثانوية بنات للصم وضعاف السمع ضمن خطة تطوير مدارس ذوي الهمم

محافظ أسيوط يطمئن على أعمال تطوير مدرسة الأمل بنات للصم وضعاف السمع

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد ونش الإغاثة المرورية للتدخل السريع ورفع كفاءة التعامل مع الحوادث والأعطال

محافظ أسيوط يستقبل الطفل زياد حنفي محي

في بادرة إنسانية.. محافظ أسيوط يستقبل طفلًا كفيفًا وأسرته ويتكفل بعلاجه

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

