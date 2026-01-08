بطارية بسعة 10,080 مللي أمبير تدعم إطلاق الهاتف الذكي الجديد Honor Power 2

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Honor Power 2 ، وهو هاتف قوي ببطارية ضخمة سعتها 10000 مللي أمبير، متوفر الآن بسعر يبدأ من 499 دولارًا أمريكيًا على أحدى المواقع الألكترونية

يعد الهاتف خيار مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن عمر بطارية طويل، وأداء قوي، وميزات بسعر مناسب

هاتف Honor Power 2



العرض والتصميم

يأتي هاتف Honor Power 2 بشاشة LTPS AMOLED مقاس 6.79 بوصة توفر صورًا فائقة الوضوح وحركة سلسة بفضل معدل تحديثها البالغ 120 هرتز. تدعم الشاشة تقنية HDR10+ / HDR Vivid، وتصل ذروة سطوعها إلى 8000 شمعة، مما يجعل المشاهدة مريحة حتى في ضوء الشمس الساطع. كما يُسهم نظام التعتيم PWM بتردد 3840 هرتز في تقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام المطول.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8500 Elite ثماني النواة بتردد يصل إلى 3.4 جيجاهرتز. وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، يوفر أداءً سريعًا وسلسًا للتطبيقات والألعاب وتعدد المهام.

يتوفر الهاتف بسعتي تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة للصور والفيديوهات والملفات.

يوفر نظام التشغيل Honor MagicOS واجهة استخدام سلسة تعتمد على الإيماءات لتجربة استخدام يومية مريحة.

يتميز هاتف Honor Power 2 بكاميرا خلفية مزدوجة، تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصور (OIS) لالتقاط صور ثابتة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل لتصوير مشاهد أوسع. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 16 ميجابكسل، وتتيح إجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بسهولة.

البطارية والشحن



يُزوّد ​​الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 10080 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط لإعادة شحنها بسرعة. كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 27 واط لتشغيل أجهزة أخرى عند الحاجة.

يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس (5G) وتقنية واي فاي 6، ويتميز ببصمة إصبع مدمجة في الشاشة لفتح آمن وسهل. بشكل عام، صُمم هاتف Honor Power 2 خصيصًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى بطارية تدوم طويلًا، وأداء سلس، وشاشة ساطعة.