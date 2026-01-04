مميزات ومواصفات Honor Power 2 ..هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد

ستكشف شركة Honor النقاب عن هاتف Honor Power 2 ، المزود بمعالج Dimensity 8500 Elite وبطارية ضخمة بسعة 10080 مللي أمبير، في 8 يناير. وبينما لم يتبق سوى أيام قليلة على إطلاقه، شوّقت الشركة لهاتف جديد من سلسلة Magic 8، والذي من المتوقع إطلاقه هذا الشهر أيضًا. ويشير الإعلان التشويقي إلى أن العلامة التجارية قد تكشف النقاب عن هاتف Magic 8 Pro Air إما بنهاية هذا الشهر أو في أوائل فبراير في الصين.

مواصفات هاتف Honor Magic 8 Pro Air

تشير كلمتا "Pro" و"Air" في منشور على موقع ويبو لرئيس شركة Honor، فانغفي، إلى أن هاتف Honor القادم سيحمل هاتين العلامتين التجاريتين. ورغم عدم تأكيد الاسم الرسمي، فمن المحتمل أن يُطلق على الجهاز اسم Magic 8 Pro Air أو ببساطة Magic 8 Air .

بحسب المسرب إكسبيرينس مور، سيأتي هاتف هونر ماجيك 8 برو إير بتصميم صغير الحجم ونحيف للغاية. وسيحتوي على شاشة بحجم 6.31 بوصة، وتشير التسريبات السابقة إلى أنها ستكون شاشة LTPO OLED بدقة 1.5K مزودة بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.

هاتف Honor Magic 8 Pro Air

سيحتوي هاتف Honor Magic 8 Pro Air على معالج Dimensity 9500. ويُقال إنه مزود ببطارية سعة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط. لا تزال مواصفات الكاميرا غير معلنة، ولكن كونه هاتفًا من سلسلة Magic 8، فمن المتوقع أن يقدم أداءً متميزًا في مجال التصوير. ومن المتوقع أن يعمل بنظام MagicOS 10 وأن يتميز بإطار معدني لضمان المتانة.

يكشف التسريب أيضًا أن هاتف Magic 8 Pro Air سيُطرح في الصين خلال عشرة أيام تقريبًا. وإذا صحّ هذا، فمن المتوقع أن تبدأ الإعلانات التشويقية التي تكشف عن تصميمه بعد إطلاق هاتف Power 2. ووفقًا لتقرير حديث، سيتوفر الجهاز بألوان مثل الأبيض، والأسود الداكن، والبرتقالي ، والبنفسجي الفاتح.