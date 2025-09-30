قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Honor Magic 8 Pro .. هاتف رائد بسرعة شحن قياسية تكسر الحواجز

Honor Magic 8 Pro
Honor Magic 8 Pro
احمد الشريف

بات هاتف Honor Magic 8 Pro حديث الساعة في الأوساط التقنية العالمية، خاصة بعد ظهوره الأولي في قمة كوالكوم للكشف عن أحدث معالجاتها، وهو ما يجعله أحد أبرز الهواتف الرائدة المنتظرة. 

الأرقام الأولية والموثوقة تشير إلى أن Honor تتجه لكسر الأرقام القياسية، ليس فقط في الأداء، بل في ميزة حيوية تهم المستخدمين بشكل يومي: سرعة الشحن.

سرعة الشحن: Magic 8 Pro يتصدر قائمة الأسرع عالمياً

أفادت عدة مصادر تقنية وصحفية موثوقة، بما في ذلك مواقع متخصصة، أن هاتف Honor Magic 8 Pro سيأتي بأقوى سرعة شحن حالياً. 

التوقعات والتقارير المبكرة تشير إلى أن الهاتف سيدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط، وهو ما سيمنحه القدرة على شحن البطارية الضخمة بالكامل في غضون دقائق معدودة، مما يعيد تعريف مفهوم الشحن السريع.

كما لم تقتصر الطموحات على الشحن السلكي فحسب؛ حيث تشير تسريبات أخرى إلى أن الهاتف قد يدعم كذلك الشحن اللاسلكي السريع بقوة قد تصل إلى 80 واط، وهي قوة تفوق سرعة الشحن السلكي في العديد من الهواتف المنافسة، هذه الأرقام تؤكد سعي Honor لتوفير تجربة شحن لا مثيل لها، تلغي قلق نفاذ البطارية.

الترقية الكبرى: بطارية عملاقة تدعم الشحن الخارق

إن الارتفاع الكبير في سرعة الشحن يقترن بتطور ملحوظ في سعة البطارية. تشير التقارير إلى أن Honor قد تزيد من سعة البطارية بشكل جنوني لتصل إلى 7000 مللي أمبير في الساعة (mAh) في نسخة "Pro" أو "Ultra" المحتملة. 

يمثل هذا الارتفاع قفزة نوعية في عالم الهواتف الرائدة، حيث أن سعة كهذه، مقترنة بشاحن 120 واط، تعني حصول المستخدم على أطول فترة استخدام ممكنة وشحنها بالكامل في وقت قياسي.

مواصفات رئيسية تجعل منه هاتفاً متكاملاً

لا تقتصر قوة الهاتف على الشحن، بل يمثل حزمة متكاملة من التقنيات الرائدة:

المعالج والأداء: من المتوقع أن يعمل الهاتف بأقوى معالجات كوالكوم الرائدة غير المُعلنة بعد، مثل Snapdragon 8 Elite 2، مما يضمن أداءً فائق السرعة وسلاسة لا مثيل لها في المهام الثقيلة والألعاب.

الكاميرا الثورية: التسريبات تتحدث عن نظام كاميرات مذهل، قد يشمل مستشعرين بدقة 200 ميجابكسل، أحدهما للعدسة الرئيسية والآخر لعدسة التقريب (بيريسكوب)، مما يضع الهاتف في منافسة مباشرة على لقب أفضل هاتف للتصوير.

الشاشة الفائقة: سيأتي الهاتف بشاشة OLED/AMOLED منحنية بحجم يناهز 6.8 إنش، بمعدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز، ودقة عرض فائقة لتجربة مشاهدة غامرة.

التوقعات السعرية وموعد الإطلاق

يُصنف هاتف Honor Magic 8 Pro ضمن فئة الهواتف الرائدة الفاخرة. تشير التوقعات السعرية الأولية إلى أنه قد يبلغ حوالي 849 دولاراً أمريكياً للنسخة الأساسية. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة، مع نهاية أكتوبر 2025 (وفقاً لبعض المصادر)، ليصبح منافساً قوياً لأبرز الهواتف الرائدة من الشركات الأخرى.

باختصار، يمثل Honor Magic 8 Pro خطوة جريئة من Honor، حيث جمعت بين قوة الأداء والتصوير الثوري، مع ميزة تنافسية حاسمة هي أقوى سرعة شحن في العالم، مما يجعله مرشحاً بقوة ليكون "سفاح" الهواتف الرائدة للعام القادم.

Honor Honor Magic 8 Pro Honor Magic

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

صلاة قيام الليل

صلاة قيام الليل والتهجد والتراويح.. اعرف الفرق بينها

كارت حفل الزفاف

التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. تعرف عليه

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء.. صور

بالصور

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد