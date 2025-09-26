قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هونر تطلق Honor X9d 5G ببطارية سيليكون كربون ضخمة

Honor X9d 5G
Honor X9d 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هونر رسميا عن هاتفها الجديد Honor X9d 5G، والذي يتميز ببطارية ضخمة من نوع سيليكون كربون بسعة 8300 مللي أمبير، بالإضافة إلى تصنيف حماية IP69K، الذي يجعله قادرا على تحمل رشات مياه مضغوطة بدرجات حرارة عالية، ما يجعله من أكثر الهواتف مقاومة في السوق.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، يعد هاتف هونر الجديد هو في الواقع نسخة معاد تسميتها من Honor X70 الذي أطلق سابقا في الصين، مع تعديل بسيط في سرعة الشحن السلكي، حيث أصبح 66 وات بدلا من السرعات الأعلى في النسخة الصينية.

مواصفات هاتف Honor X9d 5G

يأتي هاتف Honor X9d 5G بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.79 بوصة وبدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، وتعد من بين الأكثر سطوعا في السوق، مع سطوع أقصى يصل إلى 6000 شمعة.

هاتف Honor X9d 5G

ويعمل هاتف Honor X9d 5G، بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وخيارات تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، كما تم تصميم الجهاز بإطار ممتص للصدمات لزيادة مستوى المتانة.

يحتفظ الهاتف بنفس تصميم الكاميرا الخلفية الدائرية كما في X70، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة زاوية واسعة بدقة 5 ميجابكسل.


وزودت هونر الهاتف بنظام MagicOS 9.0 المبني على أندرويد 15، ليقدم تجربة برمجية حديثة ومتقدمة.

سعر هونر Honor X9d

يتوافر هاتف هونر Honor X9d بأربعة ألوان تشمل البني والأسود والذهبي والأخضر ويبلغ سعر النسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت نحو 356 دولار (أي ما يعادل 17133 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت حوالي 403 دولارات، وقد بدأت هونر بفتح باب الطلب المسبق على الهاتف في ماليزيا، مع عرض خاص يتضمن جهاز لوحي Honor Pad X7 مجاني لكل من يقوم بالحجز قبل 9 أكتوبر.

هاتف هونر Honor X9d
هونر سعر هونر Honor X9d Honor X9d 5G

