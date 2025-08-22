قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 200 ميجابكسل.. هونر تكشف عن الهاتف القابل للطي Magic V Flip 2

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هونر رسميا في الصين عن هاتفها القابل للطي الجديد Magic V Flip 2 الذي يأتي بتصميم صدفي ويستهدف منافسة هواتف مثل سامسونج جالكسي Z Flip7 وموتورولا Razr 60 Ultra، وذلك بفضل مزايا متقدمة مثل الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل والبطارية المصنوعة بتقنية السيليكون كربون.

مواصفات هاتف هونر Magic V Flip 2

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف هونر الجديد Magic V Flip 2، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل تعتمد على مستشعر بقياس 1 على 1.4 بوصة وفتحة عدسة f/1.9 وتثبيت بصري للصورة.

وذلك بالإضافة إلى كاميرا ثانية فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية تصل إلى 120 درجة، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل وموجودة داخل الشاشة الداخلية.

يحتوي هاتف هونر Magic V Flip 2، على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير بتقنية السيليكون كربون، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 وات.

هاتف هونر Magic V Flip 2

يتميز هونر Magic V Flip 2 بشاشة داخلية، تأتي من نوع LTPO OLED بقياس 6.82 بوصة وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وبدقة عرض 2868 × 1232 بكسل، وسطوع أقصى يبلغ 5000 شمعة.

بينما الشاشة الخارجية تبلغ 4.0 بوصة من نفس النوع وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وبدقة 1200 × 1092 بكسل وسطوع أقصى 3600 شمعة.

يعتمد Magic V Flip 2 على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 ويعمل بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة MagicOS 9.0.1، ويأتي بخيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين الداخلي، كما يتضمن مجموعة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حصل هاتف هونر Magic V Flip 2 على تصنيفي IP58 وIP59 لمقاومة الغبار والماء، كما يحمل شهادة SGS لمتانة الشاشة المسطحة، ويتميز بسماعتين خارجيتين ودعم لشبكات Wi-Fi 7 وبلوتوث 5.3، بالإضافة إلى دعم شريحتي اتصال وتقنية الاتصال قريب المدي NFC.

يتوفر الهاتف بألوان الأرجواني والأبيض والرمادي إلى جانب نسخة محدودة باللون الأزرق، ويبدأ سعره في الصين من 765 دولارا للنسخة بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في 28 من أغسطس.

Honor Magic V Flip 2 هونر مواصفات Magic V Flip 2

