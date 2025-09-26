هونر تطلق هاتف البطارية العملاقة Honor X9d بسعر اقتصادي

كشفت شركة هونر رسميًا عن أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الاقتصادية، هاتف Honor X9d، والذي يهدف إلى السيطرة على فئة الهواتف منخفضة التكلفة من خلال تقديم ميزة تنافسية استثنائية البطارية هي الأضخم في فئتها على الإطلاق، مع الحفاظ على سعر في متناول الجميع.

بطارية 8,800 مللي أمبير.. قوة تدوم لأيام

يأتي هاتف Honor X9d مزودًا ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 8,800 مللي أمبير، وهي سعة تتجاوز بكثير ما هو معتاد ليس فقط في الفئة الاقتصادية، بل حتى في الهواتف الرائدة.

ووفقًا لشركة هونر، فإن هذه البطارية الضخمة، المقترنة بمعالج موفر للطاقة، قادرة على تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المعتدل بشحنة واحدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يضعون عمر البطارية على رأس أولوياتهم، كما تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 35 واط.

شاشة متينة ومواصفات متوازنة

على الرغم من تركيزه على البطارية، لم تتجاهل هونر بقية المواصفات، يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.77 بوصة وبدقة +HD، تتميز بمتانتها الفائقة وحصولها على شهادة "مقاومة السقوط من فئة الخمس نجوم" من شركة SGS السويسرية، مما يوفر حماية إضافية ضد الصدمات والسقوط العرضي.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 من كوالكوم، والذي يقدم أداءً موثوقًا للمهام اليومية والتصفح، ويأتي مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

وفي قسم التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

السعر والتوافر

أطلقت هونر هاتف Honor X9d في السوق الصيني أولاً بسعر اقتصادي مذهل يبدأ من حوالي 1,199 يوان صيني (ما يعادل تقريبًا 165 دولارًا أمريكيًا).

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في طرح الهاتف في الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط، خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليقدم حلاً قويًا لمشكلة عمر البطارية التي يعاني منها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية.