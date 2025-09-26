قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هونر تطلق هاتف البطارية العملاقة Honor X9d بسعر اقتصادي

Honor X9d
Honor X9d
احمد الشريف

كشفت شركة هونر رسميًا عن أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الاقتصادية، هاتف Honor X9d، والذي يهدف إلى السيطرة على فئة الهواتف منخفضة التكلفة من خلال تقديم ميزة تنافسية استثنائية البطارية هي الأضخم في فئتها على الإطلاق، مع الحفاظ على سعر في متناول الجميع.

بطارية 8,800 مللي أمبير.. قوة تدوم لأيام

يأتي هاتف Honor X9d مزودًا ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 8,800 مللي أمبير، وهي سعة تتجاوز بكثير ما هو معتاد ليس فقط في الفئة الاقتصادية، بل حتى في الهواتف الرائدة.

 ووفقًا لشركة هونر، فإن هذه البطارية الضخمة، المقترنة بمعالج موفر للطاقة، قادرة على تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المعتدل بشحنة واحدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يضعون عمر البطارية على رأس أولوياتهم، كما تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 35 واط.

شاشة متينة ومواصفات متوازنة

على الرغم من تركيزه على البطارية، لم تتجاهل هونر بقية المواصفات، يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.77 بوصة وبدقة +HD، تتميز بمتانتها الفائقة وحصولها على شهادة "مقاومة السقوط من فئة الخمس نجوم" من شركة SGS السويسرية، مما يوفر حماية إضافية ضد الصدمات والسقوط العرضي.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 من كوالكوم، والذي يقدم أداءً موثوقًا للمهام اليومية والتصفح، ويأتي مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

 وفي قسم التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

السعر والتوافر

أطلقت هونر هاتف Honor X9d في السوق الصيني أولاً بسعر اقتصادي مذهل يبدأ من حوالي 1,199 يوان صيني (ما يعادل تقريبًا 165 دولارًا أمريكيًا).

 ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في طرح الهاتف في الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط، خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليقدم حلاً قويًا لمشكلة عمر البطارية التي يعاني منها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية.

Honor X9d Honor Snapdragon 4 Gen 2

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

جانب من الفعاليات

ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض القلب بكفر الشيخ | صور

صورة موضوعية

إنشاء مكتب لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالمركز التكنولوجي بمدينة رأس غارب

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر: إزالة فورية لبناء مخالف بمجاويش في الغردقة

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

