صحة بني سويف: مرور مفاجئ على مستشفى ببا للتأكد من جودة الخدمات الطبية

نفذّت لجنة من مديرية الصحة ببني سويف مساء الجمعة جولة ميدانية على مستشفى ببا المركزي لمتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وشملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والحضّانات والعمليات ومركز العقر، حيث قامت اللجنة بمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة، وتم تلافي عدد من الملاحظات بشكل فوري لضمان استمرار تقديم خدمة آمنة وفعّالة.

كما تأكدت اللجنة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بما يلبي احتياجات المرضى والمترددين على المستشفى.

وضمّت اللجنة في مرورها كلًا من:

الدكتورة مها حسن – مديرة إدارة التمريض

ابتهاج سيد – عضو حوكمة

هدى طه – عضو حوكمة

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص مديرية الصحة على رفع كفاءة المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق معايير الجودة والسلامة في مختلف أقسام المستشفيات.