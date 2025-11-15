إجراء 15 عملية عيون للمرضى غير القادرين في بني سويف

أعلنت جمعية الأورمان وفى اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة بني سويف، إجراء عدد (15) عملية عيون تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية للمرضى غير القادرين بفرى محافظة بني سويف.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.



وأكدت هبه مصطفي الجلالي على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيدًة بهذا الدعم الطبي والذى يساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.



من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .



الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض،واجراء عدد 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون،وتسليم عدد (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.