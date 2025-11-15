تموين بني سويف: 325 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمستودعات والأنشطة التجارية

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية و استمرار جهود الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق وكافة الأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي الذي أعده محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، عن جهود أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 8 إلى 14نوفمبر الجاري بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة والدمغة والموازين، حيث أسفرت الحملات التموينية المكثفة عن تحرير عدد من المحاضر والجنح في مجالات متعددة، تأكيدًا لاستمرار الجهود الرقابية في متابعة الأسواق والأنشطة التموينية.

وتضمن التقرير أنه في مجال الرقابة على "المخابز البلدية"، تم تحرير 206 مخالفة متنوعة، شملت: 66مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و29 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و28مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد تشغيل، و34مخالفة لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و25 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف، و9مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش،و4 مخالفات لعدم وجود ميزان معتمد،بالإضافة إلى 9 مخالفات للتصرف في حصة الدقيق المدعم بكمية بلغت (119) جوال دقيق بغرض التربح غير المشروع، كما تم تحرير مخالفة لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء بكمية 4 أجولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي مجال "البدّالين التموينيين" تم صرف المقررات التموينية للبدالين التموينين بنسبة 75% لشهر نوفمبر الجاري من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار، فيما تم تحرير 18محضرًا في هذا القطاع. وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الحصول على شهادات صحية، وعدم الاحتفاظ بسجلات الزيارات، والغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، وعدم تسليم بون صرف للمقررات. كما تم ضبط عدد من مخالفات التصرف في السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء، شملت مخالفتين لمشروع "عربيتي"، ومخالفة لتصرف في 173 عبوة مكرونة تموينية، ومخالفة لتصرف في (41) عبوة زيت طعام تمويني، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وفي مجال الأسواق العامة والأنشطة التجارية، تم تحرير جنحة غش تجاري لحيازة ونقل قطع باتيه تم تمديد تاريخ الصلاحية الخاصة بها بتدوين تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ طرحها بالأسواق وتم ضبط والتحفظ على كمية قدرها ١٢٠٠٠ قطعة باتيه مختلفة الأنواع والسيارة المستخدمة في النقل ،و جنحة لأحد الأشخاص لقيامه بتجميع خبز بلدي مدعم الذي يتم صرفه على البطاقات التموينية لمستحقي الدعم لغرض بیعه بالسوق السوداء والتربح الغیر مشروع منه وتم ضبط والتحفظ علی عدد (٦٤٠) رغیف خبز بلدي مدعم، وجنح ضد أحد المسئولين عن محلات الأسمدة الزراعية لحيازته وتجميعه أسمدة زراعية مدعمة من الدولة غير مصرح بتداولها بالأسواق خارج المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة وتم ضبط والتحفظ علی عدد (٤) جوال أسمدة زراعية مدعمة

وفي مجال ضبط وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية ولعدم وجود الفواتیر الدالة علی مصدر هذه السلع و کذلك لعدم تدوین البیانات الأساسیة علی هذه السلع تم تحرير عدد (٤) جنحة ضد المسئولين عن الأنشطة التجارية لحيازة وعرض وبیع سلع مجهولة المصدر وغیر مطابقة للمواصفات القياسية وتم ضبط والتحفظ على : (٤٠) طبق كبدة مجمدة زنة الطبق ٥٠٠ جرام مجهولة المصدر، (٩) كجم صدور دجاج مجمدة مجهولة المصدر، طن أرز أبيض مجهول المصدر، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف .

وفي مجال الرقابة على الغش التجاري وضبط السلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير ١جنحة ضد أحد المسئولين عن محلات السلع الغذائية لحيازته وعرضه للبيع سناكس منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتم ضبط والتحفظ على كمية قدرها ٣٦ كيس منتهي الصلاحية ، وتحرير ١ جنحة ضد أحد المسئولين عن معامل تصنيع الألبان التي تعمل بدون ترخيص ودون توافر أية اشتراطات صحية أو بيئية واستخدام ألبان فرز بها شوائب وحشرات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الاستخدام في الصناعات الغذائية وتم ضبط والتحفظ على ٢٠٠ كجم ألبان فرز غير صالحة للاستخدام ، و٢ جنح ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة لحيازتهم وبيعهم سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة داخل البلاد بطرق غير شرعية وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة لميزانية الدولة وتم ضبط والتحفظ على ٤٠٠ علبة سجائر أجنبية مستوردة ومتنوعة

وتحرير ١ جنح ضد المسئولين عن إدارة الأنشطة التجارية لعدم إعلانه عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وتحرير ٣٧ جنحة ضد المسئولين إدارة محلات سلع غذائية وغير غذائية لعدم قيامهم بالإعلان عن أسعار البيع لجمهور المستهلكين بشكل واضح سواء بقائمة أسعار موحدة أو وضع كروت أسعار على المنتجات المعروضة، وتحرير ٤٦ جنحة ضد المسئولين عن إدارة وتشغيل محلات السلع الغذائية والجزارين لعدم استخراج شهادات صحية سارية تفيد الخلو من الأمراض الخطرة والمعدية.

وفي مجال الرقابة على تداول المواد البترولية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز تم تحرير محضر-استبدال اسطوانات بوتاجاز منزلية بأزيد من السعر الرسمي المقرر بعد إجراء محاولة استبدال للاسطوانة بمعرفة اللجنة التموينية المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في ٥٥٠ اسطوانة بوتاجاز منزلية الواردة للمستودع عن ذات اليوم ، وتم تحرير (١) جنحة ضد أحد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز لاستيلائه وتجميعه اسطوانات بوتاجاز بمنزلية ٩٠ اسطوانة بوتاجاز منزلية،بدون سند وبدون وجه حق ، و تحرير ٣ جنح ضد المسئولين أنشطة تجارية لاستخدام اسطوانات بوتاجاز منزلية في الأغراض التجارية وتم تحرير ١ جنحة ضد أحد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز لمخالفته لقيامه بتوزيع شحنة اسطوانات بوتاجاز في جهة غير الجهة المحددة بإذن الشحن ومخالفة خط السير المحدد وتم ضبط والتحفظ على ١٧٠ اسطوانة بوتاجاز منزلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وفي مجال مكافحة الغش التجاري، تم تنظيم حملات تموينية بالاشتراك مع مباحث التموین والطب البيطري للمرور علی الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بتنفيذ القوانين والقرارات التموینیة، حيث تم سحب 8 عينات غذائية وغير غذائية وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار تقرير عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه وعما إذا كانت مطابقة للمواصفات القیاسیة من عدمه.