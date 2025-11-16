أخبار بني سويف: مرور مفاجئ على مستشفى ببا المركزي.. و325 محضرًا لمخالفات تموينية بالأسواق

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

صحة بني سويف: مرور مفاجئ على مستشفى ببا للتأكد من جودة الخدمات الطبية



نفذّت لجنة من مديرية الصحة ببني سويف مساء الجمعة جولة ميدانية على مستشفى ببا المركزي لمتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وشملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والحضّانات والعمليات ومركز العقر، حيث قامت اللجنة بمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة، وتم تلافي عدد من الملاحظات بشكل فوري لضمان استمرار تقديم خدمة آمنة وفعّالة.

كما تأكدت اللجنة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بما يلبي احتياجات المرضى والمترددين على المستشفى.

تموين بني سويف: 325 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمستودعات والأنشطة التجارية

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية واستمرار جهود الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق وكافة الأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي الذي أعده محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، عن جهود أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة والدمغة والموازين، حيث أسفرت الحملات التموينية المكثفة عن تحرير عدد من المحاضر والجنح في مجالات متعددة، تأكيدًا لاستمرار الجهود الرقابية في متابعة الأسواق والأنشطة التموينية.

محافظ بني سويف يؤكد أهمية التحديث المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية مواصلة جهود التحديث المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، موضحًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية تنموية ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل تحسين جودة حياة المواطنين، دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة وتطوير الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي قدمه الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة حول مشاركته، بتكليف من المحافظ، في مؤتمر وبرنامج بناء قدرات فرق التطوير المؤسسي التابع لوزارة التنمية المحلية، الذي يستهدف تحديث الهياكل التنظيمية بمحافظات الأقصر والفيوم وبني سويف وأسوان، وبناء فرق مؤهلة لقيادة التطوير والتغيير داخل الإدارات المحلية