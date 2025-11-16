قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
أقل سعر دولار اليوم 16-11-2025
رسالة نارية من محمد طارق لمجلس الزمالك: أين مجلس الإدارة من جنازة صبري؟
تريزيجيه: أي إخفاق مع الأهلي ما بنامش بسببه.. وقلت للاعيبه «بطولة السوبر على شرفي» ولازم نرجع بيها
تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026
رسالة مؤثرة .. خالد الغندور يناشد الزمالك: «انقذوا أسرة محمد صبري»
كل ماتش كأنه نهائي.. «تريزيجيه»: أنا بنزل ماتشات الأهلي «شايل حمل الجماهير»
القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور
مغامرة فنية جديدة.. ريهام عبد الغفور تخوض أخطر أدوارها وتجسّد شخصية مصابة بمتلازمة داون
يارتني ما سبت ايديها.. تركت يد والدتها ليخطفها ذئب في محل وينهي برائتها
أخبار التوك شو| متحدث الصحة يتدخل لحل أزمة مريض قلب على الهواء.. وأحمد موسى يتغنى بتطوير حدائق الفسطاط
ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار بني سويف: مرور مفاجئ على مستشفى ببا المركزي.. و325 محضرًا لمخالفات تموينية بالأسواق

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

صحة بني سويف: مرور مفاجئ على مستشفى ببا للتأكد من جودة الخدمات الطبية

 نفذّت لجنة من مديرية الصحة ببني سويف مساء الجمعة جولة ميدانية على مستشفى ببا المركزي لمتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وشملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والحضّانات والعمليات ومركز العقر، حيث قامت اللجنة بمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة، وتم تلافي عدد من الملاحظات بشكل فوري لضمان استمرار تقديم خدمة آمنة وفعّالة.

كما تأكدت اللجنة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بما يلبي احتياجات المرضى والمترددين على المستشفى.

تموين بني سويف: 325 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمستودعات والأنشطة التجارية
شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية واستمرار جهود الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق وكافة الأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي الذي أعده  محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، عن جهود أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة والدمغة والموازين، حيث أسفرت الحملات التموينية المكثفة عن تحرير عدد من المحاضر والجنح في مجالات متعددة، تأكيدًا لاستمرار الجهود الرقابية في متابعة الأسواق والأنشطة التموينية.

محافظ بني سويف يؤكد أهمية التحديث المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية مواصلة جهود التحديث المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، موضحًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية تنموية ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل تحسين جودة حياة المواطنين، دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة وتطوير الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي قدمه الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة حول مشاركته، بتكليف من المحافظ، في مؤتمر وبرنامج بناء قدرات فرق التطوير المؤسسي التابع لوزارة التنمية المحلية، الذي يستهدف تحديث الهياكل التنظيمية بمحافظات الأقصر والفيوم وبني سويف وأسوان، وبناء فرق مؤهلة لقيادة التطوير والتغيير داخل الإدارات المحلية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

