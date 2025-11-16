إيبارشية بني سويف تحتفل بذكرى رحيل مطرانها في أمسية روحية

احتفلت إيبارشية بني سويف، مساء أمس السبت، بالذكرى الخامسة والعشرين لنياحة مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس، مطران بني سويف والبهنسا.

بدأت الاحتفالية بصلاة العشية التي صلّاها نيافة الأنبا غبريال، أسقف الإيبارشية، أعقبها برنامج الاحتفال، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمطرانية بني سويف.

وتضمن الاحتفال فقرات روحية وكلمات عن سيرة الراحل وأثر خدمته، واختُتمت الأمسية بالصلاة وطلب صلاته عن الكنيسة وأبنائها.

وتخلل اللقاء عرض مرئي لتاريخ خدمته وذكريات من مسيرته الأسقفية، بحضور عدد من الآباء الكهنة وأبناء الإيبارشية الذين عبروا عن محبتهم وتقديرهم لذكراه.