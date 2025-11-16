قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
بيهزروا بصوت عالي.. إخلاء سبيل عاملين تعديا على طالبات أمام مدرسة بكرداسة
محكمة النقض تقر مبادئ لـ حضانة الطفل
تنبيهات عاجلة لطلاب أولى و2 ثانوي بشأن التابلت
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا
اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية
أخبار البلد

تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية

مونوريل
مونوريل
محمد غالي

تقترب وزارة النقل من بدء التشغيل الفعلي لمونوريل شرق النيل، بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي بدون جمهور والتي استمرت لفترة طويلة بهدف اختبار انظمة التشغيل وضمان اعلى مستويات الامان والجودة.

 ويعد المشروع واحدا من اهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة بهدف دعم خطط التنمية وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة لربط القاهرة بالمجتمعات العمرانية الجديدة شرقا.

مسار مونوريل العاصمة الادارية

ويمتد مسار مونوريل العاصمة الادارية من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم داخل العاصمة الادارية بطول 56.5 كيلومتر ويضم 22 محطة رئيسية تشمل العدالة ومسجد مصر والحي الحكومي ومدينة الفنون والثقافة وحي المال والاعمال والحي R2 ومسجد الفتاح العليم وبيت الوطن وجولدن سكوير واللوتس والمستثمرين والنرجس والمستشفى الجوي ووان ناينتي والمشير طنطاوي وجيهان السادات والمشير احمد اسماعيل والحي السابع وجامعة الازهر وهشام بركات وصولا الى محطة استاد القاهرة.

وتنفذ المشروع مجموعة من كبرى الشركات العالمية والمصرية ضمن تحالف يضم الستوم واوراسكوم والمقاولون العرب مع التركيز على تطبيق اعلى المواصفات الدولية في التشغيل والصيانة. 

مونوريل

الطول الاجمالي لمشروعي مونوريل

ويصل الطول الاجمالي لمشروعي مونوريل شرق وغرب النيل الى نحو 100 كيلومتر بعدد 35 محطة مما يجعله احد اكبر مشروعات النقل الكهربائي الحديثة في مصر.

ويتميز مونوريل العاصمة الادارية بانه يعمل بدون سائق اذ تتم ادارة القطار بالكامل من خلال وحدة التحكم المركزية بالعاصمة الادارية باستخدام تقنيات متقدمة تشمل كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وانظمة استشعار واكتشاف حرائق ووسائل اتصال مباشر مع غرفة التحكم الى جانب تطبيق منظومة امان تضمن التشغيل الدقيق وتفادي اي اخطاء بشرية. 

ويضم القطار اربعة عربات مع خطة مستقبلية لزيادتها الى ثماني عربات مع تزايد الكثافة السكانية بالمدن الجديدة.

ويسهم المشروع في ربط اقليم القاهرة الكبرى بشرق القاهرة والمناطق العمرانية الجديدة بما فيها القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية كما يتكامل مع الخط الثالث لمترو الانفاق في محطة الاستاد ويتقاطع مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة الفنون والثقافة مما يوفر شبكة نقل شاملة ومتعددة الوسائل تسهل انتقال الموظفين والطلاب والوافدين يوميا.

سرعه المونوريل

وتبلغ سرعة القطار 90 كيلومترا في الساعة ويصل معدل التقاطر الى نحو ثلاث دقائق بين كل رحلة واخرى ما يساهم في نقل ما يقرب من 500 راكب في الرحلة الواحدة وتقليل زمن التنقل وتحقيق سيولة مرورية على الطرق السطحية. 

اسعار التذاكر المونوريل

ورغم عدم الاستقرار على اسعار التذاكر حتى الآن اكدت وزارة النقل انها ستكون قريبة من اسعار وسائل النقل العام العاملة على المسار نفسه وبما يتناسب مع مستويات الخدمة وتكاليف التشغيل.

ويمثل بدء التشغيل الرسمي للمونوريل خطوة جديدة في مسار التحول التكنولوجي بقطاع النقل حيث يعتمد القطار على انظمة اوتوماتيكية متكاملة تضمن اعلى معدلات الامان والدقة وتدعم جهود الدولة في تحديث البنية التحتية ورفع جودة خدمات النقل الجماعي للمواطنين.

