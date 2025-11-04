خلال أيام| افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع .. تفاصيل

تستعد مصر لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتوازي مع بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع الأحد المقبل، في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع النقل وتطوير البنية التحتية.

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم في التاسع من نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق القاهرة، إلى جانب بدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي السريع.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات الدورة الثانية من منتدى القاهرة (Cairo Forum 2)، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين من 27 دولة.

ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة

وأوضح الوزير أن مونوريل شرق القاهرة يُعدّ حلقة وصل مهمة تربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً، مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، بما يسهم في تسهيل انتقال الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى تلك المناطق. كما يتكامل المشروع مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عند محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتد خط مونوريل شرق القاهرة من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومترًا ويضم 22 محطة، فيما يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل شرق وغرب النيل نحو 100 كيلومتر بعدد 35 محطة.

ويتكون القطار من 4 عربات، ومن المخطط زيادتها إلى 8 عربات مع تزايد الكثافة السكانية في المناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها المشروع.