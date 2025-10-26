تشغيل أول قطار «بدون سائق» في مصر خلال أيام.. مونوريل العاصمة الإدارية يدخل الخدمة رسميًا قريبًا

تستعد مصر لتشغيل أول قطار «بدون سائق» في تاريخها خلال أيام، حيث يدخل مونوريل العاصمة الإدارية الخدمة رسميًا بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي التي استمرت عدة أشهر من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير، تمهيدًا لمد التشغيل لاحقًا حتى محطة الاستاد بمدينة نصر.

موعد تشغيل المونوريل

وأكدت وزارة النقل أن تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة للجمهور سيتم خلال الشهر القادم في المسافة من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير، على أن يُمد التشغيل لاحقًا حتى محطة الاستاد بطول 56 كيلومترًا ليربط العاصمة الإدارية بمدينة نصر، متقاطعًا مع مترو الأنفاق لتسهيل حركة الركاب.

مميزات المونوريل

ويُعد مونوريل العاصمة الإدارية أول قطار يعمل في مصر بدون سائق، ويتم التحكم به بالكامل من خلال وحدة تحكم مركزية في العاصمة الإدارية، ويُدعم بكاميرات داخلية وخارجية وأجهزة استشعار وأنظمة أمان متطورة، بالإضافة إلى منظومة لرصد الحرائق والأدخنة داخل كل عربة ووسائل للتواصل المباشر مع غرفة التحكم.

سعر تذكرة المونوريل

وستكون تذكرة المونوريل ستكون قريبة من أسعار وسائل النقل الأخرى الواقعة على نفس المسار لتكون في متناول المواطنين، وذلك بعد دراسة المناطق التي يمر بها المشروع وتكاليف التشغيل وجودة الخدمة.

يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق وغرب النيل) نحو 100 كيلومتر بعدد 35 محطة، ويتكون القطار من 4 عربات قابلة للزيادة إلى 8 عربات مستقبلًا مع التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية.

ضمان أعلى مستويات الأمان

كما أجرت الهيئة القومية للأنفاق اختبارات شاملة لأنظمة الأمان ومكافحة الحرائق بالتعاون مع الحماية المدنية، وعيّنت عددًا من الفنيين لتشغيل وصيانة المنظومة الجديدة. وتتميز محطات المونوريل بوجود أبواب زجاجية على الأرصفة تفتح متزامنة مع أبواب القطار لضمان أعلى مستويات الأمان، إلى جانب تجهيزها الكامل للتعامل مع الطوارئ.