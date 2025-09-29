قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل: المونوريل يقلل التلوث ويحد من الاختناقات المرورية
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
6 مصادر مغنيسيوم نباتية والطريقة الصحيحة لتناولها.. تعرف عليها
بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن حل القضية النووية الإيرانية إلا من خلال المفاوضات
كيفية صلاة الزوال.. اعرف كيف تؤديها ووقتها وعدد ركعاتها الصحيح
الكرملين: لا إشارات من أوكرانيا بشأن استئناف المفاوضات
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بصحراوي سمالوط بالمنيا
مسؤول إسرائيلي يؤكد اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة
وزير النقل: المونوريل يقلل التلوث ويحد من الاختناقات المرورية

حمادة خطاب

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروعي مونوريل شرق النيل وغرب النيل يمثلان إضافة مهمة لشبكة النقل الجماعي الأخضر المستدام في مصر، موضحًا أنهما يسهمان في تقليل التلوث البيئي والضوضاء، بجانب الحد من الاختناقات المرورية في المحاور والشوارع الرئيسية، وجذب نسبة كبيرة من الركاب لاستخدام وسائل النقل الحديثة بدلاً من الاعتماد على السيارات الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، بحضور وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وقال وزير النقل إن مشروع مونوريل شرق النيل يمتد من استاد القاهرة بمدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة، ويشتمل على ورشة صيانة على مساحة 85 فدانًا بالعاصمة الإدارية، لافتًا إلى أنه تم توريد القطارات بالكامل بعدد 40 قطارًا.

وأضاف أن مشروع مونوريل غرب النيل يمتد من مدينة السادس من أكتوبر حتى محطة وادي النيل بالمهندسين بطول 43.8 كم ويضم 13 محطة، ويحتوي على ورشة صيانة بمنطقة أكتوبر الجديدة على مساحة 76 فدانًا، مشيرًا إلى أن المشروع يخدم التوسعات السكنية والصناعية بمدينة 6 أكتوبر ويتكامل مع خطوط المترو والقطار الكهربائي السريع.

كامل الوزير مونوريل النقل الجماعي الأخضر المستدام

