أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
«المونوريل» والبرج الأيقوني.. رموز انتخابية جديدة للمترشحين بانتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قرارًا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمترشحين بنظامي الفردي والقوائم في انتخابات مجلس النواب 2025.

شمل القرار رقم 46 لسنة 2025 كشفين بالرموز الانتخابية التي من المقرر الاختيار منها لمرشحي نظام الفردي والقوائم، وظهرت بجداول الرموز التي تضمنت 183 لنظام الفردي، و 148 لنظام القوائم، رموزًا جديدًا وعلي رأسها المونوريل، والبرج الأيقوني، والقطار السريع، وساحة الشعب..

وكان قد أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة حرصت خلال الاستعداد لانتخابات مجلس النواب على تغطية متطلبات العملية الانتخابية بلجان التصويت على مستوى الجمهورية من صناديق اقتراع وأدوات مكتبية، حتى تتمكن كل لجنة من أداء دورها خلال أيام التصويت على أكمل وجه.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها على مدار الشهور السابقة على موعد التصويت، لتضمن النزاهة وتتيح المتابعة وتواكب التطور وتحدث البيانات وتختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم.

وأوضح أن الهدف الأساسي الذي تسعى له الهيئة الوطنية للانتخابات هو أن تجعل من اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر، بأيسر جهد.

الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

بالصور

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

