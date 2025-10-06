«المونوريل» والبرج الأيقوني.. رموز انتخابية جديدة للمترشحين بانتخابات مجلس النواب

أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قرارًا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمترشحين بنظامي الفردي والقوائم في انتخابات مجلس النواب 2025.

شمل القرار رقم 46 لسنة 2025 كشفين بالرموز الانتخابية التي من المقرر الاختيار منها لمرشحي نظام الفردي والقوائم، وظهرت بجداول الرموز التي تضمنت 183 لنظام الفردي، و 148 لنظام القوائم، رموزًا جديدًا وعلي رأسها المونوريل، والبرج الأيقوني، والقطار السريع، وساحة الشعب..

وكان قد أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة حرصت خلال الاستعداد لانتخابات مجلس النواب على تغطية متطلبات العملية الانتخابية بلجان التصويت على مستوى الجمهورية من صناديق اقتراع وأدوات مكتبية، حتى تتمكن كل لجنة من أداء دورها خلال أيام التصويت على أكمل وجه.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها على مدار الشهور السابقة على موعد التصويت، لتضمن النزاهة وتتيح المتابعة وتواكب التطور وتحدث البيانات وتختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم.

وأوضح أن الهدف الأساسي الذي تسعى له الهيئة الوطنية للانتخابات هو أن تجعل من اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر، بأيسر جهد.