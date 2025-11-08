يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة .. يشهد قطاع النقل المصري خلال نوفمبر 2025 حدثًا كبيرًا طال انتظاره، يتمثل في تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة الذي يُعد أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة في مصر، إذ يربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة والمدن العمرانية الجديدة شرق القاهرة، ويعمل بنظام القيادة الذاتية دون سائق، في نقلة نوعية ضمن خطة الدولة للتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة.

موعد بدء التشغيل الرسمي لمونوريل العاصمة الجديدة

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الجديدة سيتم يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، لتبدأ أولى الرحلات من مناطق شرق القاهرة وصولًا إلى العاصمة الجديدة، بالتزامن مع التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع، الذي يعد مكملًا لمشروع النقل الحديث.

واقرأ أيضًا:

وأوضح الوزير أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يساهم في تقليل الزحام والانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الجديدة 2025

كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل، والمعروف باسم مونوريل العاصمة الجديدة، مؤكدة أن الأسعار تم تحديدها بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار التذاكر ستكون مرنة وتعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، بحيث تتيح خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات الركاب اليومية من وإلى مناطق شرق القاهرة والعاصمة الجديدة.

كما أوضحت أن منظومة الدفع ستتم إلكترونيًا بالكامل، سواء عبر بطاقات المونوريل الذكية أو تطبيق الهاتف المحمول، في خطوة تستهدف تسهيل تجربة الركاب وتسريع زمن العبور داخل المحطات.

مسار مونوريل العاصمة الجديد

يمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، بطول يبلغ 56.5 كيلومترًا، ويضم 22 محطة رئيسة تغطي أهم المناطق السكنية والإدارية شرق القاهرة.

ويربط المشروع بين القاهرة الكبرى وعدد من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة، ليشكل حلقة وصل محورية بين مناطق الكثافة السكانية ومراكز الأعمال والإدارة الحكومية الحديثة.

تقاطعات مونوريل العاصمة الجديدة مع وسائل النقل الأخرى

يتقاطع مونوريل العاصمة الجديدة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر، كما يرتبط أيضًا بـ القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، ما يتيح شبكة نقل مترابطة ومتنوعة تسهّل حركة المواطنين بين شرق وغرب القاهرة بسهولة تامة.

ويعد هذا التكامل بين مشروعات النقل الجماعي خطوة استراتيجية لتحقيق منظومة نقل متكاملة ومستدامة تخدم ملايين الركاب يوميًا، وتقلل من الاعتماد على النقل الفردي.

مواصفات مونوريل العاصمة الجديدة.. منظومة ذكية وآمنة

يُعد مشروع مونوريل العاصمة الجديدة أول منظومة نقل من نوعها في مصر تعمل بتقنية القيادة الذاتية من دون سائق، من خلال مركز تحكم مركزي متطور داخل العاصمة الجديدة.

وقد تم تجهيز المونوريل بأحدث أنظمة المراقبة بالكاميرات، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، ووسائل الاتصال المباشر مع فرق التشغيل والصيانة لضمان أعلى مستويات الأمان والدقة أثناء التشغيل.

كما جُهز المونوريل بأنظمة رصد الحرائق والدخان ونظام تشغيل كهربائي كامل يحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة، في إطار توجه الدولة نحو النقل الأخضر المستدام.

السرعة التشغيلية والطاقة الاستيعابية

تبلغ السرعة التشغيلية لمونوريل العاصمة الجديدة 80 كيلومترًا في الساعة، ما يجعله من أسرع وسائل النقل داخل القاهرة الكبرى.

أما الطاقة الاستيعابية لكل قطار فتصل إلى نحو 560 راكبًا، أي ما يعادل أكثر من 10 آلاف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية.

قائمة محطات مونوريل العاصمة الجديدة

يضم المونوريل 22 محطة رئيسة هي كالآتي:

العدالة - مسجد مصر - الحي الحكومي - مدينة الفنون والثقافة - حي المال والأعمال - الحي R2 - مسجد الفتاح العليم - بيت الوطن - جولدن سكوير - اللوتس - المستثمرين - النرجس - المستشفى الجوي - وان ناينتي - المشير طنطاوي - جيهان السادات - المشير أحمد إسماعيل - الحي السابع - جامعة الأزهر - هشام بركات - استاد القاهرة - مدينة العدالة.

ويُعد هذا الامتداد الجغرافي الواسع من أبرز نقاط القوة للمشروع، إذ يربط بين مناطق سكنية كثيفة وأحياء حكومية وتجارية وثقافية رئيسة داخل العاصمة الجديدة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع

من المتوقع أن يسهم تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة، أبرزها:

تخفيف الضغط على شبكة الطرق والكباري بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة.

تقليل زمن الرحلات اليومية بين شرق القاهرة والعاصمة الجديدة بنسبة تصل إلى 40%.

توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في التشغيل والصيانة والإدارة.

تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال وسيلة نقل آمنة ونظيفة.

جذب استثمارات جديدة إلى المناطق الواقعة على مسار المشروع.

كما يتماشى المشروع مع توجهات الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير النقل الأخضر التي تستهدف تقليل الملوثات وتحسين جودة الهواء في المدن الكبرى.

جهود الدولة في تطوير منظومة النقل

أكد وزير النقل أن الدولة تسعى خلال السنوات المقبلة لاستكمال منظومة النقل الذكي عبر ربط مشروع المونوريل بشبكة من الحافلات الكهربائية ومواقف النقل الجماعي الذكية، إلى جانب استكمال القطار الكهربائي السريع ومشروعات المترو الجديدة، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية للنقل العام.

ويمثل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 خطوة تاريخية نحو المستقبل، إذ يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والراحة والأمان والسرعة، ليكون نموذجًا جديدًا للنقل الحديث في مصر والمنطقة.

ومن المنتظر أن يشكل المونوريل عصبًا رئيسيًا لانتقال الموظفين والزوار بين القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة، في إطار الرؤية الوطنية لبناء جمهورية جديدة تعتمد على الذكاء والاستدامة.