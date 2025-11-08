جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

كرّس الشاب المصري أحمد جمال أكثر من ثلاثة عقود من حياته لجمع كل ما يخص الفنان الكبير عادل إمام، ليحوّل عشقه له إلى متحف يوثّق مسيرته الفنية والإنسانية.

بدأ شغفه منذ أن شاهد مسرحية “الواد سيد الشغال” في طفولته، ليبدأ بعدها رحلة طويلة من البحث وجمع المقتنيات.

يضم المتحف أكثر من 10 آلاف صورة نادرة، و14 ألف عدد من الصحف، و13 ألف مجلة تناولت مشوار الزعيم، إضافة إلى سيناريوهات أصلية وأفيشات أفلام قديمة.

يؤكد جمال أن مشروعه ليس مجرد هواية، بل رسالة حب وتقدير لفنان أثّر في وجدان أجيال كاملة.

