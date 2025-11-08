قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة
فيديو

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

كرّس الشاب المصري أحمد جمال أكثر من ثلاثة عقود من حياته لجمع كل ما يخص الفنان الكبير عادل إمام، ليحوّل عشقه له إلى متحف يوثّق مسيرته الفنية والإنسانية.

بدأ شغفه منذ أن شاهد مسرحية “الواد سيد الشغال” في طفولته، ليبدأ بعدها رحلة طويلة من البحث وجمع المقتنيات.

يضم المتحف أكثر من 10 آلاف صورة نادرة، و14 ألف عدد من الصحف، و13 ألف مجلة تناولت مشوار الزعيم، إضافة إلى سيناريوهات أصلية وأفيشات أفلام قديمة.

يؤكد جمال أن مشروعه ليس مجرد هواية، بل رسالة حب وتقدير لفنان أثّر في وجدان أجيال كاملة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

عادل إمام متحف عادل إمام مقتنيات الزعيم الفن المصري

https://www.elbalad.news/6758527

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
ازالة تعدي
الشرقية
إيلون ماسك
