التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

تستعد وزارة النقل لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية خلال الأيام القليلة المقبلة تحديدا 9 نوفمبر الجاري، في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة النقل الذكي داخل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد المشروع من أبرز وسائل النقل الحديثة التي تُسهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام المروري، فضلًا عن دعمه الكامل لخطة الدولة للتحول نحو النقل المستدام والصديق للبيئة.



المرحلة الأولى للتشغيل

من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية خلال أيام، حيث تمتد هذه المرحلة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

وتشهد هذه المرحلة الآن اختبارات تشغيل بدون جمهور للتأكد من سلامة جميع الأنظمة والقطارات قبل التشغيل الرسمي للجمهور.

ويُعد هذا التشغيل التجريبي خطوة حاسمة ضمن مراحل تنفيذ المشروع، حيث يتم اختبار أنظمة التشغيل الآلي، والاتصالات، والتحكم المركزي، والتأكد من توافقها مع معايير الأمان العالمية.



محطات مونوريل العاصمة الإدارية

يضم مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) 22 محطة رئيسية تبدأ من مدينة نصر وحتى العاصمة الإدارية، وجاءت قائمة المحطات على النحو التالي:

محطة استاد القاهرة

محطة هشام بركات

محطة جامعة الأزهر

محطة الحي السابع

محطة المشير أحمد إسماعيل

محطة جيهان السادات

محطة المشير طنطاوي

محطة وان ناينتي

محطة المستشفى الجوي

محطة النرجس

محطة المستثمرين

محطة اللوتس

محطة جولدن سكوير

محطة بيت الوطن

محطة مسجد الفتاح العليم

محطة الحي R2

محطة حي المال والأعمال

محطة مدينة الفنون والثقافة

محطة الحي الحكومي

محطة مسجد مصر

محطة العدالة (نهاية الخط)

مركز التحكم والسيطرة الرئيسي

مميزات قطار المونوريل

يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بمجموعة من الخصائص التقنية المتطورة التي تجعله من أحدث أنظمة النقل الجماعي في الشرق الأوسط، حيث:

يسير بدون سائق ويتم التحكم فيه عبر وحدة مركزية للتحكم والسيطرة موجودة بالعاصمة الإدارية.

مزود بـ كاميرات داخلية وخارجية وأنظمة استشعار ذكية لمراقبة حركة القطارات لحظة بلحظة.

يحتوي على أنظمة للتحدث المباشر مع غرفة التحكم في حالات الطوارئ.

مجهز بـ أنظمة متكاملة لرصد الحرائق والأدخنة في كل عربة.

مزود بخاصية التشغيل التلقائي الكامل لتقليل الأخطاء البشرية وتحقيق أقصى درجات الأمان.



طول المشروع وتحالف التنفيذ

يمتد مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومترًا، ويتضمن 22 محطة على طول المسار.

ويُنفذ المشروع من خلال تحالف الشركات العالمية والمحلية المكون من:

ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب، وهو نفس التحالف المسؤول عن تنفيذ مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر).

إجمالي خطوط المونوريل في مصر

يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل شرق وغرب النيل حوالي 100 كيلومتر بإجمالي 35 محطة، ليشكل المشروعان معًا أحد أهم أذرع منظومة النقل الحديثة في مصر.

ويتكون القطار الواحد من 4 عربات فقط في المرحلة الأولى، ومن المخطط أن يتم زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مستقبلًا مع ارتفاع الكثافة السكانية داخل المناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها الخط.

أهداف المشروع

يهدف مشروع مونوريل العاصمة الإدارية إلى:

ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية خلال أقل من 45 دقيقة.

تخفيف الضغط المروري على الطرق والمحاور الحيوية.

تقليل الانبعاثات الكربونية من السيارات الخاصة.

توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة.

خدمة الموظفين والزوار المتجهين إلى الحي الحكومي وحي المال والأعمال ومنطقة الوزارات.

تشغيل قريب وتكامل مع باقي وسائل النقل

من المقرر أن يتم التكامل بين مونوريل العاصمة الإدارية ووسائل النقل الأخرى مثل القطار الكهربائي السريع والمترو، ضمن خطة الحكومة لإنشاء شبكة نقل متكاملة تربط جميع المدن الجديدة ببعضها البعض.