تحويلات مرورية أمام محطة مونوريل جامعة مصر .. تعرف على البدائل

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال رفع كوبرى المشاه الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر بالجيزة .

مما يستلزم الغلق الكلى بطريق إمتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه محور 26 يوليو ، وذلك يوم الجمعة الموافق 17/10/2025 م ، إعتباراً من الساعة 12,00 صباحاً حتى الساعة 9,00 صباحاً وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

- حركة سير المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو القادمة من طريق الواحات وترغب بإستكمال السير إتجاه محور 26 يوليو تقوم بالدخول إلى حارة البطئ ثم الدخول يميناً إلى شارع سعاد كفافى ثم الدخول يساراً إلى شارع راية حتى شارع عبدالمنعم رياض ثم الدخول يساراً إلى شارع عبدالمنعم رياض وصولاً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .