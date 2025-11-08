قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
قبل لقاء ترامب.. تفاصيل رفع اسم "أحمد الشرع" من قوائم الإرهاب
الرقابة المالية: ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث
تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات
حوادث

انتشار أمني كبير.. وزير الداخلية يوجه بتوفير مظلة أمنية محكمة خلال انتخابات النواب

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بفرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال انتخابات مجلس النواب من خلال تسخير كافة الطاقات والإمكانيات من معدات حديثة ومتطورة وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكافة الطرق والمحاور الرئيسية ، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة والحدودية، وتعزيز التواجد المرورى الفعال من خلال نشر خدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة ، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الإنضباط المرورى وسرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة بما يحقق الشعور بالأمن.. فضلاً عن تكثيف التواجد الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان فى سهولة ويسر.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وإلتقى بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، لمتابعة خطط تأمين إنتخابات مجلس النواب .


فى بداية الإجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة والنجاحات المتتالية التى تحققها مختلف قطاعات الوزارة التى قامت بدورها على الوجة الأمثل مما أسهم فى ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار بأرجاء البلاد ، وهو ما وثقته تصريحات قيادات العالم التى إجتمعت بمؤتمر شرم الشيخ للسلام ، وكذا نجاحها فى تأمين مراحل إنتخابات مجلس الشيوخ ، وفعاليات الإحتفال بإفتتاح المتحف المصرى الكبير ، وهو ما يبرهن على قدرة الدولة المصرية على دحر كل من يحاول العبث بأمن البلاد فى ظل محيط إقليمى مضطرب.


وإستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين إنتخابات (مجلس النواب 2025)، مؤكداً على أهمية مدارسة التجارب الأمنية المتميزة والمتحققة خلال الآونة الأخيرة والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتابع الوزير عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين محيط مقار اللجان لضمان سير العملية الإنتخابية على الوجه الأمثل ، وتحقيق إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.

كما وجه بضرورة التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لإنتقاء أفضل العناصر الشرطية مدعومة بعناصر الشرطة النسائية وتحقيق إنتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان.. وتقديم التسهيلات والتيسيرات للناخبين لاسيما كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم.


وأكد الوزير على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية ، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية .


كما كلف القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال والتواصل اللحظى مع القوات والتأكد من إستيعابهم للمهام المكلفين بها .. وفى هذا الإطار أكد سيادته على التعامل بحسم مع كل ما يمثل خروجاً على القانون دون تجاوز مع الإلتزام بالحياد التام وعدم التدخل فى مجريات العملية الإنتخابية.


وفى نهاية الإجتماع أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على ثقته فى رجال الشرطة بكافة قطاعات الوزارة وبمختلف درجاتهم وأنهم على القدر اللازم من المسئولية والإستعداد لآداء كافة المهام الأمنية الموكلة إليهم بدقة وكفاءة ، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لتبقى مصر فى مكانتها واحة للآمان.

وزير الداخلية الداخلية اللواء محمود توفيق حماية المواطنين

