حوادث

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه
اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه
مصطفى الرماح

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة والنجاحات المتتالية التى تحققها مختلف قطاعات الوزارة التى قامت بدورها على الوجة الأمثل مما أسهم فى ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار بأرجاء البلاد ، وهو ما وثقته تصريحات قيادات العالم التى إجتمعت بمؤتمر شرم الشيخ للسلام ، وكذا نجاحها فى تأمين مراحل إنتخابات مجلس الشيوخ ، وفعاليات الإحتفال بإفتتاح المتحف المصرى الكبير ، وهو ما يبرهن على قدرة الدولة المصرية على دحر كل من يحاول العبث بأمن البلاد فى ظل محيط إقليمى مضطرب.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مع مساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وإلتقى بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، لمتابعة خطط تأمين إنتخابات مجلس النواب .

وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين إنتخابات مجلس النواب 

وإستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين إنتخابات (مجلس النواب 2025)، مؤكداً على أهمية مدارسة التجارب الأمنية المتميزة والمتحققة خلال الآونة الأخيرة  والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتابع الوزير عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين محيط مقار اللجان لضمان سير العملية الإنتخابية على الوجه الأمثل ، وتحقيق إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. 

 

مظلة أمنية محكمة 

ووجه وزير الداخلية بفرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم من خلال تسخير كافة الطاقات والإمكانيات من معدات حديثة ومتطورة وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكافة الطرق والمحاور الرئيسية ، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة والحدودية، وتعزيز التواجد المرورى الفعال من خلال نشر خدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة ، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الإنضباط المرورى وسرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة بما يحقق الشعور بالأمن.. فضلاً عن تكثيف التواجد الأمنى بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان فى سهولة ويسر.


كما وجه بضرورة التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لإنتقاء أفضل العناصر الشرطية مدعومة بعناصر الشرطة النسائية وتحقيق إنتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان.. وتقديم التسهيلات والتيسيرات للناخبين لاسيما كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم.


وأكد الوزير على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية ، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية .

 

غرف عمليات على مدار الساعة 


كما كلف القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال والتواصل اللحظى مع القوات والتأكد من إستيعابهم للمهام المكلفين بها .. وفى هذا الإطار أكد سيادته على التعامل بحسم مع كل ما يمثل خروجاً على القانون دون تجاوز مع الإلتزام بالحياد التام وعدم  التدخل فى مجريات  العملية الإنتخابية.


وفى نهاية الإجتماع أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على ثقته فى رجال الشرطة بكافة قطاعات الوزارة وبمختلف درجاتهم وأنهم على القدر اللازم من المسئولية والإستعداد لآداء كافة المهام الأمنية الموكلة إليهم بدقة وكفاءة ، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لتبقى مصر فى مكانتها واحة للأمان.

