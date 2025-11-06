قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. 70 دقيقة التقدم للأحمر 2-1
تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل : استقبال الركاب في مونوريل شرق النيل الأسبوع الأول من يناير2026

المونوريل
المونوريل
حمادة خطاب

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً أوضحت فيه انه تزامناً مع إنطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANS MEA خلال الفترة من 9 ألي 11 نوفمبر 2025 والذي يقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيتم بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي  لمونوريل شرق النيل تمهيدا لاستقبال الركاب في الاسبوع الاول من شهر يناير العام القادم.

وأشارت الوزارة الى ان هذه الفترة ستكون لمزيد من اجراء التدريبات المتنوعة والمكثفة لطوائف التشغيل المختلفة  بالشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية  لإدارة  وتشغيل المونوريل تحت اشراف شركة الستوم وذلك لضمان اعلى مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. 

كما أوضحت الوزارة في بيانها انه سيتم بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع الخاص بشبكة القطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى منه بقطاع أكتوبر تزامنا مع انطلاق الدورة السادسة من المعرض يوم الاحد الموافق 9 نوفمبر 2025.

النقل النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة مونوريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

ترشيحاتنا

هاتف Realme GT 8 Pro

بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

هواتف Vivo S50

بتصميم أنيق وأداء قوي .. تسريب يكشف مواصفات سلسلة Vivo S50 الجديدة

هواتف Honor 500

أول اختبار أداء لهاتف Honor 500 يكشف مواصفاته القوية

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات

ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

فيديو

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد