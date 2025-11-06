النقل : استقبال الركاب في مونوريل شرق النيل الأسبوع الأول من يناير2026

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً أوضحت فيه انه تزامناً مع إنطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 TRANS MEA خلال الفترة من 9 ألي 11 نوفمبر 2025 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيتم بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل تمهيدا لاستقبال الركاب في الاسبوع الاول من شهر يناير العام القادم.

وأشارت الوزارة الى ان هذه الفترة ستكون لمزيد من اجراء التدريبات المتنوعة والمكثفة لطوائف التشغيل المختلفة بالشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل المونوريل تحت اشراف شركة الستوم وذلك لضمان اعلى مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما أوضحت الوزارة في بيانها انه سيتم بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع الخاص بشبكة القطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى منه بقطاع أكتوبر تزامنا مع انطلاق الدورة السادسة من المعرض يوم الاحد الموافق 9 نوفمبر 2025.