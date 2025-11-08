قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"
تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس عبر صفحاتها الرسمية المقرر استخدامها كلجان في انتخابات مجلس النواب 2025 ،  على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن تعليق الدراسة بها ومنح اجازة للطلاب خلال فترة الانتخابات

حيث قالت مدرسة الوفاء الابتدائية بالغردقة على صفحتها الرسمية على فيس بوك : الاثنين و الثلاثاء اجازة رسمية للطلاب لوجود لجنة انتخابية بالمدرسة

وقالت مدرسة جيل 2000 بأكتوبر : ان الاثنين و الثلاثاء والاربعاء عطلة للطلاب بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2025 والعودة للدراسة الخميس

وقالت مدرسة السبوع والسنقاري للتعليم الاساسي : اعتبارا من غد الاحد حتى الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر اجازة بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2025 

وقال مدرسة مجمع عادل الصفتي بمطروح : يرجى العلم ان الاحد والاثنين والثلاثاء اجازة للطلاب فقط للمدارس التى بها لجان انتخابية وبناء عليه مجمع الصفتى. 

وقال مجمع مدارس خير الله فضل عطيوة للتعليم الاساسي بمطروح : المدرسة أجازة للطلاب يوم الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق ١٠ و ٢٠٢٥/١١/١١م نظرا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 وتستأنف الدراسة يوم الاربعاء

وقالت مدرسة اهناسيا للتعليم الاساسي ببني سويف : على جميع طلاب مدرسة اهناسيا التعليم الاساسى نحيطكم علما بأن اجازة للطلاب يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادم بإذن الله حيث أن المدرسة من ضمن المدارس المشاركة في انتخابات مجلس الشعب

وقالت مدرسة الأنفوشي الثانوية الرسمية لغات بنين بالاسكندرية : يُرجى العلم بأنه سيتم تسليم المدرسة للجنة الانتخابات صباح غدٍ الأحد الموافق٢٠٢٥/١١/٩ ، وعليه لن تكون هناك فترة مسائية بالمدرسة ، كما تقرر أن تكون إجازة للطلاب من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء، وتستأنف الدراسة يوم الأربعاء إن شاء الله.


 

وقال مدرسة السلام الابتدائية للتعليم الاساسي 1 بمطروح : تعلن إدارة المدرسة أن أيام  الأحد والاثنين والثلاثاء إجازه للطلاب لسير الانتخابات، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من الإدارة التعليمية ، على أن يُستأنف الدوام الدراسي بإذن الله يوم الأربعاء

ماذا أعلنت وزارة التربية والتعليم بشأن اجازة انتخابات مجلس النواب 2025؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم ولن يصدر قراراً رسميا ينص على منح طلاب المدارس إجازة رسمية بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2025. 

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الأمر متروك لكل محافظة وشأنها بتنسيق من المحافظين، ليتم منح طلاب المدارس التي بها لجان انتخابية فقط إجازة خلال فترة انتخابات مجلس النواب 2025، مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس التي لا تضم لجانا انتخابية بداخله.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 مجلس النواب انتخابات

