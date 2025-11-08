قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
فن وثقافة

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
أحمد إبراهيم

تعد الفنانة هيفاء وهبي من أكثر المطربات اللاتى يتعرضن إلى مواقف طريفة وغرببة مع معجبيها أثناء حفلاتها، وهو ما يثير حالة من الجدل الواسع، ولعل آخرها حفلها فى العاصمة الأردنية عمان، ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه المواقف الطريفة. 

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا في العاصمة الأردنية عمّان، ليلة أمس، الجمعة 7 نوفمبر، ضمن سلسلة حفلات موسم الشتاء.

وظهرت هيفاء وهبي، خلال الحفل، وهي ترقص على أغانيها وسط تفاعل الجمهور معها، فقام أحد المعجبين بالصعود على المسرح للرقص معها، لكن البودي جارد تدخل ومنع المعجب من الاقتراب منها، في لقطة بدت وكأنه يحاول التهجم عليها.

اقتحام شاب لحفلها فى بيروت 

وفى يناير 2024، تعرضت الفنانة هيفاء وهبى لاقتحام شاب لحفلها فى بيروت، والذى أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد تدخل الأمن بقوة لإجباره على النزول من المسرح.

وكشفت هيفاء وهبى عن حقيقة الأزمة التى دارت على خشبة المسرح وقالت لرجال الأمن بعد أن أوقفت الغناء: “لحظة شوى بترجعوا الأستاذ لأن أنا اللى طلبته”.

اقتحام شاب لحفل هيفاء وهبى فى لبنان 

بينما أعرب أحد معجبي الفنانة هيفاء وهبي عن سعادته الكبيرة بلقائها، خلال حفل ملك جمال لبنان.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يبكي بشدة بعد رؤيته الفنانة هيفاء وهبي وهى في سيارتها، وقبّل يدها، وتأثرت هيفاء ببكائه قائلة: “دول دموع الفرح.. أنا مبسوطة إني شوفتك”.

ورد المعجب على هيفاء قائلًا: “أنا مبسوط كتير إني وصلت عندك، شكرًا ليكي، بجد ده حلمي واتحقق النهارده، بحبك من زمان بحبك والله”.

اقتحام معجب لحفلها فى القاهرة 

بينما فوجئت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، باقتحام أحد معجبيها المسرح أثناء غنائها.

وأثار تصرف وهبي مع المعجب مواقع التواصل، حيث رحبت به طالبة منه النزول نظرا لقوانين التباعد بسبب فيروس كورونا وعليه أن يحترمها.

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي أعمال هيفاء وهبي أفلام هيفاء وهبي أغانى هيفاء وهبي

