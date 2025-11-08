قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

تعد الفنانة هيفاء وهبي من أكثر المطربات اللاتى يتعرضن إلى مواقف طريفة وغرببة مع معجبيها أثناء حفلاتها، وهو ما يثير حالة من الجدل الواسع، ولعل آخرها حفلها فى العاصمة الأردنية عمان، ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه المواقف الطريفة.

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا في العاصمة الأردنية عمّان، ليلة أمس، الجمعة 7 نوفمبر، ضمن سلسلة حفلات موسم الشتاء.

وظهرت هيفاء وهبي، خلال الحفل، وهي ترقص على أغانيها وسط تفاعل الجمهور معها، فقام أحد المعجبين بالصعود على المسرح للرقص معها، لكن البودي جارد تدخل ومنع المعجب من الاقتراب منها، في لقطة بدت وكأنه يحاول التهجم عليها.

معجب يقتحم المسرح أثناء حفل هيفاء وهبي👀! pic.twitter.com/yVBT2YSyim — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 8, 2025

اقتحام شاب لحفلها فى بيروت

وفى يناير 2024، تعرضت الفنانة هيفاء وهبى لاقتحام شاب لحفلها فى بيروت، والذى أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد تدخل الأمن بقوة لإجباره على النزول من المسرح.

وكشفت هيفاء وهبى عن حقيقة الأزمة التى دارت على خشبة المسرح وقالت لرجال الأمن بعد أن أوقفت الغناء: “لحظة شوى بترجعوا الأستاذ لأن أنا اللى طلبته”.

اقتحام شاب لحفل هيفاء وهبى فى لبنان

بينما أعرب أحد معجبي الفنانة هيفاء وهبي عن سعادته الكبيرة بلقائها، خلال حفل ملك جمال لبنان.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يبكي بشدة بعد رؤيته الفنانة هيفاء وهبي وهى في سيارتها، وقبّل يدها، وتأثرت هيفاء ببكائه قائلة: “دول دموع الفرح.. أنا مبسوطة إني شوفتك”.

ورد المعجب على هيفاء قائلًا: “أنا مبسوط كتير إني وصلت عندك، شكرًا ليكي، بجد ده حلمي واتحقق النهارده، بحبك من زمان بحبك والله”.

اقتحام معجب لحفلها فى القاهرة

بينما فوجئت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، باقتحام أحد معجبيها المسرح أثناء غنائها.

وأثار تصرف وهبي مع المعجب مواقع التواصل، حيث رحبت به طالبة منه النزول نظرا لقوانين التباعد بسبب فيروس كورونا وعليه أن يحترمها.