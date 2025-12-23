موقع الصناعات الدفاعية التركية: طائرة الحداد أطلقت نداء طوارئ بعد إقلاعها من مطار أنقرة بسبب عطل كهربائي

كشف موقع الصناعات الدفاعية التركية بأن طائرة رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد أطلقت نداء طوارئ بعد إقلاعها من مطار أنقرة بسبب عطل كهربائي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال موقع الصناعات الدفاعية التركية، إن الطائرة الليبية قررت الهبوط اضطراريا بسبب العطل قبل اختفائها عن الرادار.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية، مساء الثلاثاء، بتحطم طائرة خاصة من طراز «فالكون 50» كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد، أثناء مغادرتها العاصمة التركية أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، فقدان الاتصال بالطائرة بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا عند الساعة 8:10 مساءً، موضحا أن الطائرة طلبت هبوطًا اضطراريًا قرب منطقة حيمانة قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل كامل في تمام الساعة 8:52 مساءً.