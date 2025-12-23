قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
توك شو

تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد اللواء بحري الدكتور أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن المنظمة البحرية الدولية عمرها يزيد عن 70 عامًا حيث بدأت عملها في مطلع الخمسينيات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية هذا العام كان صعبا ووسط منافسة قوية.
وأشار اللواء بحري الدكتور أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للدعم الذي قدمته الدولة المصرية من أجل الفوز بمقعد المجلس الأعلى للمنظمة البحرية بـ 132 صوتًا.
واستطرد أن ميرسك العالمية خرجت من عضوية المنظمة بينما هناك 5 دول عربية لديها عضويات في المجلس الأعلى للمنظمة البحرية الدولية 
واختتم أن مصر لديها 9 حدود بحرية في البحرين الأحمر والمتوسط حيث وضعها الموقع الجغرافي في محور اهتمام العالم البحري، موضحا أن هناك أكثر من مليون طن سفن تحمل العلم المصري حاليًا.
https://www.youtube.com/watch?v=MUPZ_eThXVk
الملاحة البحرية اللواء بحري الدكتور أشرف العسال أحمد موسى الجمعية العامة

