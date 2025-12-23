تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو

أكد اللواء بحري الدكتور أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن المنظمة البحرية الدولية عمرها يزيد عن 70 عامًا حيث بدأت عملها في مطلع الخمسينيات.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية هذا العام كان صعبا ووسط منافسة قوية.

وأشار اللواء بحري الدكتور أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للدعم الذي قدمته الدولة المصرية من أجل الفوز بمقعد المجلس الأعلى للمنظمة البحرية بـ 132 صوتًا.

واستطرد أن ميرسك العالمية خرجت من عضوية المنظمة بينما هناك 5 دول عربية لديها عضويات في المجلس الأعلى للمنظمة البحرية الدولية

واختتم أن مصر لديها 9 حدود بحرية في البحرين الأحمر والمتوسط حيث وضعها الموقع الجغرافي في محور اهتمام العالم البحري، موضحا أن هناك أكثر من مليون طن سفن تحمل العلم المصري حاليًا.

https://www.youtube.com/watch?v=MUPZ_eThXVk

