فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

تثير الشوكولاتة دائمًا جدلًا واسعًا حول ما إذا كانت مفيدة للصحة أم لا، لكن الأبحاث الحديثة تؤكد أن تناولها باعتدال وخاصة الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو.

فوائد الشوكولاتة الصحية

قد تقدم الشوكولاتة الداكنة فوائد صحية مهمة للقلب والدماغ والمزاج، وتعود هذه الفوائد في الأساس إلى الكاكاو الخام ومضادات الأكسدة القوية الموجودة فيه، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الكاكاو هو المفتاح الحقيقي للفوائد

الفوائد الصحية لا تأتي من الشوكولاتة المُصنّعة، بل من مسحوق الكاكاو والكاكاو الخام (Cacao) الذي يحتوي على أعلى تركيز من العناصر الغذائية دون سكريات مضافة.

وللحصول على أفضل فائدة، ينصح الخبراء باختيار الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو تفوق 70%.

فوائد الشوكولاتة الصحية

الكاكاو مصدر غني بالمعادن الأساسية

يحتوي الكاكاو على مجموعة مميزة من المعادن الحيوية التي تدعم وظائف الجسم، أبرزها:

ـ المغنيسيوم: يعمل على تحسين صحة العظام ودعم استرخاء العضلات.

ـ الحديد: ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ـ الزنك: يساعد في تكوين الخلايا وتعزيز المناعة.

كما يعد الكاكاو واحدًا من أغنى مصادر مضادات الأكسدة (الفلافانولات) التي تقي من الأمراض وتعزز صحة القلب.

فوائد الشوكولاتة الصحية



كيف يؤثر الكاكاو على المزاج؟

يساهم الكاكاو في تحسين الحالة المزاجية بفضل مركبات طبيعية تنشط كيمياء الدماغ، ومنها:

ـ الفينيل إيثيل أمين (PEA): يعزز الشعور بالسعادة والاسترخاء.

ـ التريبتوفان: يتحول إلى هرمون السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة.

ـ الثيوبرومين: منشط لطيف يحسن الطاقة دون التأثيرات السلبية للكافيين.

وهذه المركبات تفسر ارتباط الشوكولاتة بالشعور بالراحة وتحسين المزاج.

فوائد الشوكولاتة الصحية



فوائد الكاكاو لصحة القلب

تلعب الفلافانولات دورًا فعالًا في حماية القلب لأنها:

ـ توسّع الشرايين وتحسن مرونتها.

ـ تقلل خطر الجلطات وتحسن تدفق الدم.

ـ تخفض الالتهابات وتعزز صحة الأوعية الدموية.

وأظهرت دراسة من جامعة كامبريدج أن تناول الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة بانتظام يقلل خطر الإصابة بـ: أمراض القلب بنسبة 37%، والسكتة الدماغية بنسبة 29%

فوائد الشوكولاتة الصحية

تأثير الكاكاو على ضغط الدم

وتشير الأبحاث إلى أن سكان جزيرة كونا الذين يستهلكون الكاكاو يوميًا لا يعانون ارتفاع ضغط الدم مع التقدم العمر.

ويرجع ذلك إلى قدرة الفلافانولات على:

ـ زيادة إنتاج أكسيد النيتريك

ـ توسيع الأوعية الدموية

ـ خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

وأكدا دراسة من جامعة أديلايد، أن الكاكاو الغني بالفلافانولات يخفض الضغط مقارنة بالمشروبات الخالية منها.

فوائد الشوكولاتة الصحية



تحسين صحة الدماغ والذاكرة

وأظهرت الدراسات أن تناول الكاكاو بانتظام يساعد في:

ـ زيادة تدفق الدم لأجزاء الدماغ المرتبطة بالتركيز والإدراك.

ـ تعزيز الانتباه والأداء الذهني.

ـ تقليل الالتهاب المرتبط بتراجع الذاكرة.

كما بينت أبحاث على كبار السن أن تناول الكاكاو بانتظام يحسّن الذاكرة والتفكير اللفظي ويعزز الوظائف الإدراكية.

الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد متعة، بل قد تكون غذاءً مهمًا لصحة القلب والمخ والنفسية عند تناولها باعتدال واختيار الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو.