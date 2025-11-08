قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
آية التيجي

تثير الشوكولاتة دائمًا جدلًا واسعًا حول ما إذا كانت مفيدة للصحة أم لا، لكن الأبحاث الحديثة تؤكد أن تناولها باعتدال وخاصة الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو.

فوائد الشوكولاتة الصحية

قد تقدم الشوكولاتة الداكنة فوائد صحية مهمة للقلب والدماغ والمزاج، وتعود هذه الفوائد في الأساس إلى الكاكاو الخام ومضادات الأكسدة القوية الموجودة فيه، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الكاكاو هو المفتاح الحقيقي للفوائد

الفوائد الصحية لا تأتي من الشوكولاتة المُصنّعة، بل من مسحوق الكاكاو والكاكاو الخام (Cacao) الذي يحتوي على أعلى تركيز من العناصر الغذائية دون سكريات مضافة.
وللحصول على أفضل فائدة، ينصح الخبراء باختيار الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو تفوق 70%.

فوائد الشوكولاتة الصحية

الكاكاو مصدر غني بالمعادن الأساسية

يحتوي الكاكاو على مجموعة مميزة من المعادن الحيوية التي تدعم وظائف الجسم، أبرزها:

ـ المغنيسيوم: يعمل على تحسين صحة العظام ودعم استرخاء العضلات.

ـ الحديد: ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ـ الزنك: يساعد في تكوين الخلايا وتعزيز المناعة.

كما يعد الكاكاو واحدًا من أغنى مصادر مضادات الأكسدة (الفلافانولات) التي تقي من الأمراض وتعزز صحة القلب.

فوائد الشوكولاتة الصحية


كيف يؤثر الكاكاو على المزاج؟

يساهم الكاكاو في تحسين الحالة المزاجية بفضل مركبات طبيعية تنشط كيمياء الدماغ، ومنها:

ـ الفينيل إيثيل أمين (PEA): يعزز الشعور بالسعادة والاسترخاء.

ـ التريبتوفان: يتحول إلى هرمون السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة.

ـ الثيوبرومين: منشط لطيف يحسن الطاقة دون التأثيرات السلبية للكافيين.

وهذه المركبات تفسر ارتباط الشوكولاتة بالشعور بالراحة وتحسين المزاج.

فوائد الشوكولاتة الصحية


فوائد الكاكاو لصحة القلب

تلعب الفلافانولات دورًا فعالًا في حماية القلب لأنها:

ـ توسّع الشرايين وتحسن مرونتها.

ـ تقلل خطر الجلطات وتحسن تدفق الدم.

ـ تخفض الالتهابات وتعزز صحة الأوعية الدموية.

وأظهرت دراسة من جامعة كامبريدج أن تناول الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة بانتظام يقلل خطر الإصابة بـ: أمراض القلب بنسبة 37%، والسكتة الدماغية بنسبة 29%

فوائد الشوكولاتة الصحية

تأثير الكاكاو على ضغط الدم

وتشير الأبحاث إلى أن سكان جزيرة كونا الذين يستهلكون الكاكاو يوميًا لا يعانون ارتفاع ضغط الدم مع التقدم العمر.
ويرجع ذلك إلى قدرة الفلافانولات على:

ـ زيادة إنتاج أكسيد النيتريك

ـ توسيع الأوعية الدموية

ـ خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

وأكدا دراسة من جامعة أديلايد، أن الكاكاو الغني بالفلافانولات يخفض الضغط مقارنة بالمشروبات الخالية منها.

فوائد الشوكولاتة الصحية


تحسين صحة الدماغ والذاكرة

وأظهرت الدراسات أن تناول الكاكاو بانتظام يساعد في:

ـ زيادة تدفق الدم لأجزاء الدماغ المرتبطة بالتركيز والإدراك.

ـ تعزيز الانتباه والأداء الذهني.

ـ تقليل الالتهاب المرتبط بتراجع الذاكرة.

كما بينت أبحاث على كبار السن أن تناول الكاكاو بانتظام يحسّن الذاكرة والتفكير اللفظي ويعزز الوظائف الإدراكية.

الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد متعة، بل قد تكون غذاءً مهمًا لصحة القلب والمخ والنفسية عند تناولها باعتدال واختيار الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو.

فوائد الشوكولاتة الشوكولاتة الداكنة فوائد الكاكاو صحة القلب تحسين المزاج ضغط الدم الفلافانولات صحة الدماغ الشوكولاتة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

الحصاد الأسبوعي

ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات

وزير الاسكان الجولة

تفاصيل المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

بالصور

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

للفئة المتوسطة .. 5 سيارات SUV صينية في مصر

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

5 أطعمة تعزّز صحة الغدة الدرقية.. تدعم إنتاج الهرمونات

الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد