ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

يبحث كثير من الآباء عن طرق مسلّية لتعليم أطفالهم معلومات جديدة بطريقة سهلة وممتعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعالم الحيوان المليء بالغرائب والحقائق المدهشة.

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

وتعدّ الألغاز واحدة من أفضل الطرق التي تنمّي الذكاء وتعزز حب المعرفة لدى الأطفال من عمر 9 أعوام، إلى جانب دورها في تطوير الملاحظة والتفكير التحليلي.

وفيما يلي مجموعة من الألغاز المميزة التي تجمع بين المتعة والمعلومة العلمية، ليستفيد منها الأطفال خلال القراءة أو اللعب الجماعي، وفقا لما نشر في موقع National Geographic Kids وKids Discover وAnimal Fact Guide، وهي:

الحرباء

ـ لغز 1:

حيوان يغيّر لونه بسرعة لحماية نفسه ويستخدم لسانه الطويل لصيد الطعام…

الإجابة: الحرباء

الحوت الازرق

ـ لغز 2:

أكبر كائن على الأرض، يسمع عبر الماء، ويتنفس من السطح…

الإجابة: الحوت الأزرق

الطنان

ـ لغز 3:

طائر يستطيع الطيران للخلف ويمتلك أسرع حركة جناح…

الإجابة: الطنان

الأفعى

ـ لغز 4:

لا يسمع بأذنيه بل بفمه ويعتمد على الاهتزازات للصيد…

الإجابة: الأفعى

الخفاش

ـ لغز 5:

أصغر الثدييات حجمًا، يملك جناحين وينام مقلوبًا…

الإجابة: الخفاش

البطريق

ـ لغز 6:

أسود وأبيض، يعيش في الجليد، لا يطير لكنه سبّاح ماهر…

الإجابة: البطريق

الفيل

ـ لغز 7:

يمتلك ذاكرة قوية ويستطيع التعرف إلى الوجوه بعد سنوات…

الإجابة: الفيل

الفهد

ـ لغز 8:

أسرع مخلوق بري لكنه يتعب بسرعة…

الإجابة: الفهد

النملة

ـ لغز 9:

مخلوق صغير يستطيع حمل وزن يفوق حجمه 50 مرة…

الإجابة: النملة