دياب ضيف أبلة فاهيتها.. غدا

يحل الفنان دياب ضيفا في أحدث حلقات برنامج المنوعات ، “ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا”.



البرنامج يُعرض على "MBC مصر"، وتستقبل آبلة فاهيتا وإبنتها كارلا، النجم دياب في حلقة مميزة ومختلفة البرنامج.



وتُقدم آبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة وسط حضور جماهيري كبير، وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والإستعراضية المتنوعة.



وفي سياق منفصل، أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل “بحجر واحد”، بطولة الفنان مصطفى غريب والفنان دياب، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.



