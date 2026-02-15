قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد التعديل الوزاري.. قيادي بمستقبل وطن: المصانع المتعثرة بحاجة إلى حلول واقعية

محمد الشعراوي

أشاد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، والتي وضعت ملف التنمية الصناعية في صدارة الأولويات، مع التأكيد على إزالة أي معوقات تعرقل تقدم الصناعة وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة.

وقال محمد السلاب، تعليقًا على اجتماع الحكومة اليوم: “نتطلع إلى ترجمة فورية لهذه التكليفات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية واضحة، خاصة في ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة”، مضيفًا “تسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة خطوة مهمة، لكنها يجب أن تتوازي مع خطة زمنية ملزمة لإعادة تشغيل المصانع القائمة والمتعثرة، حتى تعود إلى الإنتاج في أسرع وقت، بعيدًا عن الوعود المتكررة أو الحلول المؤقتة.”

التحرك العاجل لمعالجة التحديات

ودعا السلاب الحكومة إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وعلى رأسها توفير التمويل اللازم، وضمان إمدادات الوقود ومواد الخام، وتسوية النزاعات مع المستثمرين، إلى جانب تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد أن “إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل قاطرة حقيقية للتنمية، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.”

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ستواصل دعمها الكامل لكل الجهود الحكومية الجادة لتطوير القطاع الصناعي، مع استمرارها في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمالة، والعمل على إيصال صوت الصناعة المصرية إلى دوائر صنع القرار التنفيذي والتشريعي

محمد مصطفى السلاب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الصناعية

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

يوفنتوس

تفاصيل إصابة نجم يوفنتوس بعد مواجهة إنتر ميلان

آرسنال

أرسنال يتأهل لثمن نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى برباعية ضد ويجان

الاهلي

ناقد رياضي يسخر من مهاجم الأهلي.. لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

