بعد التعديل الوزاري.. قيادي بمستقبل وطن: المصانع المتعثرة بحاجة إلى حلول واقعية

أشاد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، والتي وضعت ملف التنمية الصناعية في صدارة الأولويات، مع التأكيد على إزالة أي معوقات تعرقل تقدم الصناعة وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة.

وقال محمد السلاب، تعليقًا على اجتماع الحكومة اليوم: “نتطلع إلى ترجمة فورية لهذه التكليفات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية واضحة، خاصة في ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة”، مضيفًا “تسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة خطوة مهمة، لكنها يجب أن تتوازي مع خطة زمنية ملزمة لإعادة تشغيل المصانع القائمة والمتعثرة، حتى تعود إلى الإنتاج في أسرع وقت، بعيدًا عن الوعود المتكررة أو الحلول المؤقتة.”

التحرك العاجل لمعالجة التحديات

ودعا السلاب الحكومة إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وعلى رأسها توفير التمويل اللازم، وضمان إمدادات الوقود ومواد الخام، وتسوية النزاعات مع المستثمرين، إلى جانب تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد أن “إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل قاطرة حقيقية للتنمية، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.”

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ستواصل دعمها الكامل لكل الجهود الحكومية الجادة لتطوير القطاع الصناعي، مع استمرارها في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمالة، والعمل على إيصال صوت الصناعة المصرية إلى دوائر صنع القرار التنفيذي والتشريعي