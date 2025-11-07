قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا
شيري عادل تكشف حقيقة ظهورها بـ دبلة | خاص
جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا
بعد إصابتهما قبل النهائي .. هل يشارك نجما الزمالك في مباراة الأهلي؟
التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو ومسئولين إسرائيليين
بالصور

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
آية التيجي

تُعد البطاطا واحدة من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم، لكنها ليست مجرد وجبة شهية، بل مصدر غذائي غني بالعناصر الطبيعية التي تدعم صحة الجسم. 

فوائد صحية للبطاطا

وتحتوي البطاطا على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تجعلها من أفضل الخيارات الصحية لتحسين الهضم وتقوية المناعة والحفاظ على صحة القلب.

وكشف موقع Healthline، عن ابرز الفوائد الصحية لتناول البطاطا بانتظام، ومن أبرزها :

ـ تدعم صحة القلب:

تتميز البطاطا باحتوائها على البوتاسيوم، الألياف، فيتامين C، وفيتامين B6، وهي عناصر تساعد على:

ضبط ضغط الدم

خفض مستويات الكوليسترول الضار

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

فوائد صحية للبطاطا

ـ تحسين الهضم والشعور بالشبع:

تحتوي البطاطا على ألياف غذائية ونشا مقاوم يساهمان في:

تعزيز عمل البكتيريا النافعة في الأمعاء

تحسين عملية الهضم

زيادة الإحساس بالشبع مقابل كمية السعرات الحرارية

وتعتبر خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن وجبات مشبعة وصحية.

فوائد صحية للبطاطا

ـ غنية بمضادات الأكسدة وتعزز المناعة:

تحتوي البطاطا على مركبات نباتية مضادة للأكسدة تساعد على:

حماية الخلايا من التلف

تعزيز قوة جهاز المناعة

تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالالتهابات.

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد نجله آدم بحضور بسمة بوسيل وابنتيه

فعاليات ثقافية وفنية

من مصر القديمة إلى الحاضر.. ثقافة القاهرة تحتفل بالمتحف الكبير بفنون وحكايات للأطفال

نانسي عجرم

نانسي عجرم تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

بالصور

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
طريقة تحضير كيكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة

طريقة تحضير كيكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون

كيف تختارين السيروم المثالي لبشرتك مع تغير الفصول لتتألقي في كل موسم؟

أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

