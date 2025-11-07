قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

آية التيجي

يُعد الشبت من الأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وقد أكدت الدراسات الحديثة أن إضافته إلى طبق السلطة اليومي يمد الجسم بقيمة صحية كبيرة بفضل مكوناته الطبيعية. 

ويساهم الشبت في تحسين الهضم، وتوفير مضادات أكسدة قوية، ودعم صحة العظام، إضافة إلى دوره المحتمل في تنظيم مستويات السكر في الدم عند الانتظام في تناوله ضمن الوجبات، وإليكم أبرز فوائده:

ـ يعزز الهضم ويقلل الانتفاخ:

يتمتع الشبت بخصائص فعّالة في دعم صحة الجهاز الهضمي، حيث تحتوي أوراقه على زيوت أساسية تعمل على تحفيز عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات.

كما يعد خيارًا مثاليًا لمن يعانون من عسر الهضم بعد الوجبات. 

ويمكن إضافته بسهولة إلى السلطات والشوربة والصلصات لتعزيز صحة الأمعاء بشكل طبيعي.

ـ مصدر لمضادات الأكسدة وداعم قوي للعظام:

يحتوي الشبت على فلافونويدات وتربينويدات تُعد من أبرز مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

كما يوفر مجموعة مهمة من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، ما يجعله عنصرًا داعمًا لقوة العظام وكثافتها، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لا يعتمدون كثيرًا على منتجات الألبان.
وتشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشبت قد تساهم أيضًا في تحسين صحة البشرة وتقليل الالتهاب على المدى الطويل.

ـ يساعد في توازن مستويات السكر في الدم:

تكشف بعض الأبحاث أن مستخلص الشبت يمكن أن يدعم توازن مستويات الأنسولين وتنظيم استقلاب الجلوكوز، مما يجعله إضافة غذائية مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو تذبذب مستويات الطاقة.

ويظهر تأثيره بشكل أوضح عند إدخاله بانتظام ضمن الوجبات اليومية مثل السلطة.

