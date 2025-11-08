تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات

انتهت المواجهة التي جمعت فريق مسار بنظيره الجيش الملكي المغربي بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025.

المباراة جاءت قوية ومتكافئة بين الطرفين، حيث تبادل الفريقان السيطرة والهجمات على مدار الشوطين، مع أفضلية نسبية للفريق المغربي في النصف الأول من اللقاء، الذي شهد أبرز لقطات المباراة حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 35، بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء.

التصدي لركلة جزاء

وتقدمت اللاعبة حنان آيت الحاج لتسديد الركلة، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارسة مسار المصري حبيبة صبري، التي واصلت تألقها في التصدي للكرات الخطيرة طوال اللقاء، لتخرج بشباك نظيفة وتمنح فريقها نقطة ثمينة أمام أحد أقوى فرق القارة.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق مسار المصري مباغتة الضيف المغربي بهجمات مرتدة سريعة عبر الجناحين، إلا أن دفاع الجيش الملكي كان يقظًا، لتنتهي المواجهة دون أهداف بعد أداء دفاعي مميز من الجانبين.

نقطة لكل فريق

وبهذا التعادل، حصد كل فريق نقطة واحدة في بداية مشواره بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا فريقي ريال باماكو المالي و15 دي أوجوستو من غينيا الاستوائية، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في سباق التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

ويأمل فريق مسار المصري في استثمار هذا التعادل الإيجابي معنويًا قبل المواجهات المقبلة، بينما يسعى الجيش الملكي، حامل لقب نسخة 2023، إلى تصحيح المسار وتحقيق الفوز في الجولة الثانية للحفاظ على حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة.