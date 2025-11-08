قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
قبل لقاء ترامب.. تفاصيل رفع اسم "أحمد الشرع" من قوائم الإرهاب
الرقابة المالية: ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث
تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات
رياضة

تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات

فريق مسار
فريق مسار
إسلام مقلد

انتهت المواجهة التي جمعت فريق مسار بنظيره الجيش الملكي المغربي بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025.

المباراة جاءت قوية ومتكافئة بين الطرفين، حيث تبادل الفريقان السيطرة والهجمات على مدار الشوطين، مع أفضلية نسبية للفريق المغربي في النصف الأول من اللقاء، الذي شهد أبرز لقطات المباراة حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 35، بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء.

التصدي لركلة جزاء

وتقدمت اللاعبة حنان آيت الحاج لتسديد الركلة، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارسة مسار المصري حبيبة صبري، التي واصلت تألقها في التصدي للكرات الخطيرة طوال اللقاء، لتخرج بشباك نظيفة وتمنح فريقها نقطة ثمينة أمام أحد أقوى فرق القارة.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق مسار المصري مباغتة الضيف المغربي بهجمات مرتدة سريعة عبر الجناحين، إلا أن دفاع الجيش الملكي كان يقظًا، لتنتهي المواجهة دون أهداف بعد أداء دفاعي مميز من الجانبين.

نقطة لكل فريق

وبهذا التعادل، حصد كل فريق نقطة واحدة في بداية مشواره بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا فريقي ريال باماكو المالي و15 دي أوجوستو من غينيا الاستوائية، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في سباق التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

ويأمل فريق مسار المصري في استثمار هذا التعادل الإيجابي معنويًا قبل المواجهات المقبلة، بينما يسعى الجيش الملكي، حامل لقب نسخة 2023، إلى تصحيح المسار وتحقيق الفوز في الجولة الثانية للحفاظ على حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة.

