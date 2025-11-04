مجدي عبدالغني: نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون بين الأهلي وبيراميدز

علق مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على حظوظ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بعد إعلان قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب وقع في مجموعة ضمت فرق يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي.

وقال مجدى عبد الغنى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الأهلي فريق كبير ويعرف كيف يتعامل مع البطولات الكبيرة بحجم دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مجدي عبد الغني: نعم النادي الأهلي أداء لاعبيه متذبذب وتراجع في الآونة الأخيرة لكنه قادر على استعادة مستواه ولملمة أوراقه سريعا والمنافسة على حصد اللقب القاري.

وتابع مجدي عبد الغني: المنافسة في دوري أبطال أفريقيا ستكون محصورة بين النادي الأهلي وبيراميدز من ناحية وبين فرق المغرب على حصد اللقب القاري.

أوضح مجدي عبد الغني أن فرق إفريقيا لن تحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، مشددا علي أنه يأمل أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وبيراميدز.



الأهلي يتعادل مع المصري سلبيا في الدوري

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب، قد تعادل مع نظيره المصري البورسعيدي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدوري الممتاز "دوري نايل"، موسم 2025-2026.

وشهدت المباراة فرص ضائعة بالجملة للنادي الأهلي، أمام المرمى، حيث أهدر جراديشار مهاجم القلعة الحمراء، ثلاث أهداف محققة، في منطقة جزاء الفريق البورسعيدي.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب تمامًا في الشوط الأول، وسيط سيطرة واستحواذ، بينما تراجع المصري إلأى خطوطه الخلفية للدفاع عن مرماه والاعتماد على المرتدات.

وتألق محمود حمدي حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي وزاد عن مرماه على مدار مجريات اللقاء.

وأهدر أحمد سيد زيزو ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء بعدما سدد الكرة واصطدمت بالعارضة.