أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
رياضة

تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين

محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
عبدالحكيم أبوعلم

أبدي محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة بتنظيم النادي الأهلي لبطولة ودية دولية للناشئين خلال شهر نوفمبر الجاري بمشاركة أندية عالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية النادي الطموحة في تطوير قطاع الناشئين وإعداد أجيال قادرة على مواصلة صناعة الإنجازات.

وقال تريزيجيه إن هذه البطولة تمثل قيمة كبيرة للقطاع، وفرصة ذهبية للاعبين الصغار لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع مدارس كروية متنوعة.

وأضاف تريزيجيه متحدثًا عن بدايته الكروية: بدايتي كانت من داخل جدران النادي الأهلي في قطاع الناشئين، وتم تصعيدي للفريق الأول مبكرًا، وهذا ما يجعلني فخورًا دائمًا بالانتماء للنادي.

وأضاف: مشاركة الناشئين في بطولة دولية تقام في مصر وينظمها الأهلي هي حلم لأي لاعب صغير يتمنى تمثيل النادي والظهور أمام فرق عالمية.

واستعاد تريزيجيه ذكريات مشاركته في بطولة ودية عندما كان بعمر 10 سنوات في النمسا، قائلًا: شاركت في بطولة دولية في سن صغيرة، وواجهت لاعبين من مدارس مختلفة، وتعلمت الكثير سواء على الصعيد البدني أو الخططي. حصلت حينها على جائزة أفضل لاعب، وتُوج فريقنا بالبطولة، وكانت تلك اللحظات نقطة انطلاق مهمة في مشواري، مثل هذه التجارب تصنع ثقة اللاعب بنفسه وتجهزه للمستقبل.

وتابع: في أوروبا، اللاعبون يعيشون كرة القدم بكل تفاصيلها منذ الصغر، وطريقة إعدادهم وتدريباتهم مختلفة تمامًا. وجود أندية مثل برشلونة وبالميراس وغيرهما من الأندية العالمية في بطولة ينظمها الأهلي بمثابة كنز فني ومعنوي للاعبينا الناشئين، وفرصة للتعبير عن أنفسهم وإثبات قدراتهم.

وأشار إلى أن الهدف ليس مجرد المنافسة، بل صناعة جيل يعرف قيمة قميص الأهلي ويشعر بالمسؤولية عند ارتدائه.

واختتم تريزيجيه كلامه موجهًا رسالة لناشئي الأهلي قائلًا: رسالتي لكل ناشئ: ثق في نفسك، وصدق حلمك، واعرف أنك قادر على منافسة أي لاعب وأي فريق في العالم. الاحتكاك القوي يصنع الأبطال، والأهلي يلعب دائمًا من أجل الفوز، في أي بطولة وأمام أي منافس. قدم أفضل ما لديك، وكن على قدر اسم النادي وقيمته.

النادي الاهلي الاهلي محمود تريزييجه كرة القدم الدوري

