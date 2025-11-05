ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026 عن وقوع النادي الأهلي المصري في مجموعة قوية تضم أندية ويانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

مجموعة قوية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

جاءت القرعة لتضع الأهلي أمام تحديات صعبة أمام أبطال من ثلاث مدارس كروية مختلفة في القارة، حيث يطمح بطل إفريقيا التاريخي في الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات بالبطولة.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال