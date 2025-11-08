بيطري الغربية: الكشف وتقديم العلاج لـ 416 حيوانا وماشية و2500 طائر

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر اليعقوبية التابعة لمركز بسيون، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة".

حملات بيطرية

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة البيئة والمجتمع، وممدوح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور كمال المدوحس مدير الإدارة البيطرية بمركز بسيون، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 416 حيوان وماشية ،و2500 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

تحصينات المواشي

وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.