عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال التداولات، مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة صباح اليوم، في استمرار لحالة التذبذب التي يشهدها سوق الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تحركات أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل جنيه الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 42480 جنيهًا، ويزن الجنيه 8 جرامات من الذهب الخام عيار 21 دون إضافة مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويُعد هذا السعر مؤشرًا واضحًا على صعود الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6068 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 5310 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 4551 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 3540 جنيهًا للجرام.

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا وإقبالًا من المواطنين في محافظات مصر، خصوصًا في محافظات الوجه البحري والصعيد، لارتباطه الوثيق بمناسبات الزواج والادخار طويل الأجل.

أسعار الذهب اليوم في مصر – شراء

أما أسعار شراء الذهب من العملاء بمحلات الصاغة فجاءت كالتالي:

عيار 24 شراء: 6011 جنيهًا للجرام.

عيار 21 شراء: 5260 جنيهًا للجرام.

عيار 18 شراء: 4508 جنيهات للجرام.

عيار 14 شراء: 3506 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

يتأثر سعر الذهب اليوم في مصر مباشرة بتحركات الأسعار العالمية في بورصات المعادن النفيسة، حيث يشهد المعدن الأصفر عالميًا حالة من التقلب نتيجة ترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي ، مما يعزز الإقبال على الذهب كأصل آمن.

استقرار مؤقت أم بداية موجة صعود جديدة؟

يرى محللون في سوق المعادن أن ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر قد يكون بداية لموجة صعود جديدة حال استمرار الضغوط العالمية على الدولار، متوقعين أن يتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 في نطاق يتراوح بين 5250 و5400 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية مفاجآت حادة.

ينصح الخبراء الراغبين في شراء الذهب بهدف الادخار بمتابعة الأسعار بشكل يومي وعدم التسرع في الشراء أثناء ذروة الارتفاع، مشيرين إلى أن الذهب يظل خيارًا آمنًا على المدى الطويل، لكنه يحتاج إلى دراسة توقيتات الدخول والخروج من السوق لتحقيق أفضل ربح ممكن.