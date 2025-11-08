قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8 نوفمبر 2025 ، والتي تراجعت بمنتصف تعاملات اليوم، بعد موجة من التذبذب التي شهدها المعدن النفيس في السوق خلال الأيام الماضية، ليسجل عيار 21 نحو 5340 جنيها للجرام، وسط استقرار ملحوظ في أسعار الأونصة عالميًا عند حدود 4000 دولار للأوقية، وترقب قرارات الفائدة الأمريكية وتحركات البنوك المركزية بشأن مشتريات الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت تراجعا في جميع الأعيرة داخل محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6102 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين نحو 5340 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 نحو 4577 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 42420 جنيهًا دون احتساب المصنعية أو الدمغة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 تراجعا بقيمة 570 جنيها من اعلى سعر سجله في أكتوبر الماضي وهو 5900 جنيه.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

جاء متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث من الأسواقـ، كما يلي:
- عيار 24 سجل سعر البيع 6110 جنيه وسعر الشراء 6085 جنيه
- عيار 22 بلغ سعر البيع 5600 جنيه وسعر الشراء 5580 جنيه
- عيار 21 وصل سعر البيع إلى 5345 جنيه وسعر الشراء 5325 جنيه
- عيار 18 حقق سعر البيع 4580 جنيه وسعر الشراء 4565 جنيه
- عيار 14 بلغ سعر البيع 3565 جنيه وسعر الشراء 3550 جنيه
- عيار 12 سجل سعر البيع 3055 جنيه وسعر الشراء 3045 جنيه
- الأونصة بلغت 190000 جنيه للبيع و189285 جنيه للشراء
- أما الجنيه الذهب فسجل 42760 جنيه للبيع و42600 جنيه للشراء
- فيما بلغت الأونصة بالدولار 3999.93 دولار.

تحركات الأونصة العالمية ودور السياسة النقدية الأمريكية

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا قرب مستوى 4000 دولار للأونصة مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وسط حالة من الترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إلا أن تصريحات رئيسه جيروم باول حول احتمالية أن يكون هذا الخفض هو الأخير لعام 2025 أدت إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن مزيد من التيسير النقدي خلال الشهور المقبلة.

تأثير أسعار الفائدة العالمية على الذهب

عادة ما يستفيد الذهب من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ يلجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن في فترات الغموض الاقتصادي.
إلا أن التلميحات الأخيرة للفيدرالي بتقييد وتيرة الخفض تسببت في استقرار نسبي للأسعار العالمية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما انعكس بدوره على السوق في مصر.

توقعات حركة سعر الذهب في الأيام القادمة

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر يعكس حالة من التوازن المؤقت بين العرض والطلب في السوق المحلية، مدعومًا بحالة الحذر لدى التجار والمستثمرين بانتظار بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة تتعلق بالتضخم والفائدة والإغلاق الحكومي.

يواصل الذهب احتفاظه بمكانته كأداة ادخار مفضلة، خاصة في ظل  الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في المنطقة، ما يدفع المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى المعدن الأصفر لتأمين قيمتها.

