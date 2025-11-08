قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم السبت 8-11-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

سجل سعر الذهب في مصر انخفاضا طفيفا مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 8-11-2025 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة

الذهب يتراجع

وفقا لآخر تداولات لجرام الذهب فقد هوى سعر المعدن الأصفر مقدار 5 جنيهات في المتوسط مقارنة بما كان عليه مساء أمس الجمعة.

اسعار الذهب اليوم الخميس

الذهب يتحرك

وشهد سعر الذهب تذبذبا على مدار الأسبوع الماضي ليفقد 55 جنيها خلال هذه التداولات.

آخر تحديث سعر ذهب اليوم

سجل متوسط سعر الذهب نحو  5300 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6027 جنيه للبيع و 6102 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5340 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة 4542 جنيه للبيع و 4577 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل نحو 35533 جنيه للبيع و 3560 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.72 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4آلاف دولار للبيع و 4001 دولار للشراء

الذهب يستقر في آسيا بعد قفزة حادة بدعم من تراجع الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

سعر الذهب العالمي

تماسكت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، لتنهي التداولات على ارتفاع طفيف، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.4% عند 3999.40 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتغلق عند 4009.80 دولار للأوقية.

وجاء هذا الأداء المتماسك بعد أسبوعين من التراجع، إذ عادت عقود الذهب الآجلة إلى مسار المكاسب، مسجلة الأسبوع الثاني عشر من الارتفاع خلال الأسابيع الخمسة عشر الماضية.

وقال مجلس الذهب العالمي في مذكرة بحثية: "في ظل عدم ظهور أي إشارات بيع على المدى الطويل حتى الآن، فإن التراجع الذي شهده شهر أكتوبر يعد استراحة صحية وضرورية ضمن الاتجاه الصاعد الرئيسي طويل الأمد".

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع؛ ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كما أنه أصل غير مدر للعائد يميل إلى الاستفادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

ومع تأجيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية بسبب الإغلاق الحكومي، لجأ المستثمرون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان وظائف في أكتوبر، لتقييم فرص خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

