سعر جرامات الذهب اليوم السبت 8 نوفمبر2025

شهد سعر الذهب اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، استقرارًا علي ارتفاعه خلال الايام الماضية، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولا بنحو 25 جنيها، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 نحو 6114.29 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 نحو 5350 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 نحو 4585.71 جنيه.



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 نحو 42800 جنيها.



سعر الذهب عالميًا:

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 نحو 4007 دولارا للأوقية،

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.