قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، للتعرف على مواقيت الصلاة.

 وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:44 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:13 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:39 م


ـ موعد صلاة العصر: 2:42 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:04 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:23 م


مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:44 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:13 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:39 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:42 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:04 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:23 م


مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:45 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:14 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:40 م


ـ موعد صلاة العصر: 2:43 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:06 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:25 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:50 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:20 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:44 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:45 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:07 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:28 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:32 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 5:58 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:28 م


ـ موعد صلاة العصر: 2:36 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:59 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:16 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:31 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 5:57 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:26 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:33 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:55 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:13 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:41 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:10 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:34 م


ـ موعد صلاة العصر: 2:36 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:00 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:20 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 4:40 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:06 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:37 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:45 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:07 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:28 م


مواقيت الصلاة في الأقصر

ستكون مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:36 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:01 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:33 م


ـ موعد صلاة العصر: 2:42 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:05 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:21 م


مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 4:33 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 5:57 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:32 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:43 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:06 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:01 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:31 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 11:55 م


ـ موعد صلاة ‎ العصر: 2:56 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 5:19 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:39 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 4:31 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 5:59 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:26 م


ـ موعد صلاة العصر: 2:30 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:53 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:12 م

مواقيت الصلاة الهيئة المصرية العامة للمساحة أوقات الصلوات المكتوبة محافظة القاهرة محافظات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

مناشدة عاجلة من نقيب الأطباء للنائب العام.. ماذا يريد؟

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد