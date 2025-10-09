مواقيت الصلاة اليوم 9 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:42 ص
موعد صلاة العصر 01: 4
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:48
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة العصر 4:06
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:23
موعد صلاة الظهر 12:38 م
موعد صلاة العصر 3:57 م
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:44 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:15
وقت صلاة الظهر 12:30
موعد صلاة العصر 3:50 م
وقت صلاة المغرب 6:20 م
وقت صلاة العشاء 7:35 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:36 ص
موعد صلاة العصر 57: 3
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:41
مواقيت الصلاة في محافظات الصعيد
المنيا:
الفجر 5:29 ص، الظهر 12:44م، العصر 4:04 م، المغرب 6:34م، العشاء 7:50 م.
بني سويف:
الفجر 5:28 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:48 م.
أسيوط:
الفجر 5:28 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.
سوهاج:
الفجر 5:26 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م.
قنا:
الفجر 5:22 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.
أسوان:
الفجر 5:21 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:41 م.