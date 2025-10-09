مواقيت الصلاة اليوم 9 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:27 ص

موعد صلاة الظهر 12:42 ص

موعد صلاة العصر 01: 4

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:48

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:06

موعد صلاة المغرب 6:35 م

موعد صلاة العشاء 7:53 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:23

موعد صلاة الظهر 12:38 م

موعد صلاة العصر 3:57 م

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:44 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:15

وقت صلاة الظهر 12:30

موعد صلاة العصر 3:50 م

وقت صلاة المغرب 6:20 م

وقت صلاة العشاء 7:35 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:36 ص

موعد صلاة العصر 57: 3

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:41

مواقيت الصلاة في محافظات الصعيد

المنيا:

الفجر 5:29 ص، الظهر 12:44م، العصر 4:04 م، المغرب 6:34م، العشاء 7:50 م.

بني سويف:

الفجر 5:28 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:48 م.

أسيوط:

الفجر 5:28 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:48 م.

سوهاج:

الفجر 5:26 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م.

قنا:

الفجر 5:22 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

أسوان:

الفجر 5:21 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:41 م.